Rubacão Jazz, Izadora França, Lucas Bojikian e Quinteto Geraldo Rocha são atrações do projeto Corredor Turístico

O projeto Música no Centro – Corredor Turístico da Duque de Caxias recebe, nesta quinta-feira (14) e sexta-feira (15), a Big Band Rubacão Jazz, a cantora lírica Izadora França, o pianista Lucas Bojikian e o Quinteto Geraldo Rocha. As apresentações estão acontecendo desde o mês de novembro do ano passado em dois polos, na Academia Paraibana de Letras (APL), a partir das 17h, e no Centro Cultural de São Francisco, às 18h. A entrada é gratuita para todos os públicos e para ter acesso basta retirar o voucher do Sympla.

Nesta quinta-feira, um combo instrumental da Big Band Rubacão Jazz anima o público com um repertório que vai desde o frevo ao jazz. No polo do Centro Cultural, também na quinta-feira, às 18h, se apresentam a soprano Izadora França e o pianista Lucas Bojikian, com a ‘Ave Maria’ de Johann Sebastian Bach (1685-1750)/Charles-François Gounod (1818-1893). Em seguida, se apresenta o Quinteto Geraldo Rocha, com a execução de músicas folclóricas, populares e obras originais contemporâneas.

As apresentações continuam na sexta-feira (15), na APL, às 17h, com execução de músicas do Naipe de Trombones da Rubacão Jazz, formado por: Clailton França (trombone tenor), Robson Franklin (trombone tenor), Mirele Barbosa (trombone tenor), Ronaldo Nunes (trombone baixo) e Flávio José (trombone baixo). A proposta do grupo é realizar um trabalho de música de câmara a partir da interpretação de obras que integram um repertório eclético, ‘passeando’ por diversos gêneros musicais, do jazz ao frevo, tendo por objetivo apresentar ao público músicas de qualidade, interpretadas com excelência.

Às 18h, no Centro Cultural São Francisco, também se apresentam Izadora França, Lucas Bojikian (piano) e Quinteto Geraldo Rocha.

Projeto Corredor Turístico da Duque de Caxias – Visa a promoção de um ambiente cultural criativo, pautado no reconhecimento da forte presença da atividade musical na cidade. Esse efervescente cenário da música popular e erudita busca conferir o ‘tom local’ na construção de uma imagem renovada do Centro Histórico de João Pessoa.

Nesta primeira fase, são quatro meses de apresentações de janeiro a abril, em dois diferentes locais, todas as quartas, quintas e sextas-feiras. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura de João Pessoa, por meio das Secretarias de Ciência e Tecnologia (Secitec) e de Turismo (Setur), Governo do Estado da Paraíba e do Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Serviço: Projeto Música no Centro – Corredor Turístico da Duque de Caxias

Quinta-feira (14)

Polo Academia Paraibana de Letras – APL – 17h

Atrações: Combo instrumental da Rubacão Jazz

Sympla – https://acesse.one/gfIFX

Polo Centro Cultural São Francisco – CCFS – 18h

Atrações: Izadora França, Lucas Bojikian (piano) e Quinteto Geraldo Rocha

Sympla – https://acesse.one/OSD9Q

Sexta-feira (15)

Polo Academia Paraibana de Letras – APL – 17h

Atrações: Naipe de Trombones da Rubacão Jazz

Sympla – https://acesse.one/YqQBP

Polo Centro Cultural São Francisco – CCFS – 18h

Atrações: Izadora França, Lucas Bojikian (piano) e Quinteto Geraldo Rocha

Sympla – https://acesse.one/dacij