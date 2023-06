Infraestrutura e mobilidade

Prefeitura conclui asfalto de via que liga o bairro Costa e Silva com a Perimetral Sul

21/06/2023 | 19:00 | 70

A Prefeitura de João Pessoa concluiu, nesta quarta-feira (21), as obras de asfaltamento da Rua Agricultor Carlos Onofre Nóbrega – via que liga o bairro Costa e Silva com a Perimetral Sul. Essa intervenção faz parte do programa de asfalto executado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), que já entregou 117 ruas em mais de 40 bairros da Capital, contribuindo com a mobilidade urbana, dando mais conforto aos motoristas e fluidez ao trânsito.

O novo asfalto, que contou com investimento de R$ 1,2 milhão, foi aplicado em toda extensão da Rua Agricultor Carlos Onofre Nóbrega – via de dois quilômetros, que agora vai melhorar as condições de circulação da população dos bairros Costa e Silva, Ernani Sátiro, João Paulo II, Gramame, Colinas do Sul e Valentina Figueiredo. O diretor de Manutenção e Conservação da Seinfra, Rodrigo Pacheco, disse que outras duas ruas próximas a esse trecho também receberão asfalto novo.

“Concluímos o asfalto da Rua Agricultor Carlos Onofre Nóbrega em uma semana e agora solicitamos a pintura e sinalização por parte da Semob-JP, mas a via já está em uso, beneficiando os moradores da região Sul. Vamos avançar com o programa de asfalto nas ruas Adelaide de Figueiredo e Manuel Maria de Figueiredo, ambas no Costa e Silva, depois seguir para o bairro Cabo Branco”, adiantou Rodrigo Pacheco.

Mais infraestrutura – Além do programa de asfaltamento, a Prefeitura de João Pessoa também avança em outra frente, a de pavimentação de ruas, para diminuir um déficit que hoje é de 5 mil ruas sem qualquer infraestrutura. Já foram inauguradas 140 ruas pavimentadas, com calçadas padronizadas e acessibilidade, outras 190 estão com obras em andamento e mais de 500 com ordens de serviço assinadas. A meta é superar as mil ruas até o final de 2024.