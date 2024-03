estreias e filmes em cartaz da Paraíba

Quatro filmes estreiam nos cinemas paraibanos, nesta quinta-feira (7). Além dessas estreias, há diversos filmes que permanecem em cartaz e tem horários de exibição nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos e Remígio.

O Jornal da Paraíba traz a lista completa de filmes em cartaz nos cinemas da Paraíba (confira abaixo).

Estreias no cinema

“Imaginário: Brinquedo Diabólico”

No terror “Imaginário: Brinquedo Diabólico”, Jéssica e sua família voltam para a casa onde ela morou quando era criança, e um estranho urso de pelúcia é encontrado no porão pela enteada mais nova dela, Alice. A garota brinca com o urso, que se torna cada vez mais sinistro. E eles percebem que, na verdade, o novo brinquedo de Alice não é apenas um ursinho de pelúcia.

Onde assistir “Imaginário: Brinquedo Diabólico”:

Cinépolis Manaíra Shopping – João Pessoa

Cinépolis Mangabeira Shopping – João Pessoa

Centerplex Mag Shopping – João Pessoa

Cinesercla Shopping Tambiá – João Pessoa

Cinesercla Partage Shopping – Campina Grande

Multicine do Patos Shopping – Patos

Cine RT – Remígio

“Uma Vida – A História de Nicholas Winton”

Inspirado na história de vida de Nicholas Winton, o filme aborda a trajetória do humanitário britânico que ajudou a salvar centenas de crianças dos nazistas na Segunda Guerra Mundial.

Onde assistir “Uma Vida – A História de Nicholas Winton”:

Cinépolis Manaíra Shopping – João Pessoa

Centerplex Mag Shopping – João Pessoa

Cinesercla Shopping Tambiá – João Pessoa

Cinesercla Partage Shopping – Campina Grande

Cine RT – Remígio

Demais filmes em cartaz nos cinemas

Além das estreias da semana, outros filmes continuam em cartaz. Confira quais são eles abaixo:

“Os Farofeiros 2”

A comédia brasileira “Os Farofeiros 2” é a continuação da história que ficou entre as mais assistidas no cinema em 2018. Agora, os colegas de trabalho Alexandre, Lima, Rocha e Diguinho, junto com suas famílias, embarcam para uma viagem cheia de aventuras na Bahia.

Onde assistir “Os Farofeiros 2”:

Cinépolis Manaíra Shopping – João Pessoa

Cinépolis Mangabeira Shopping – João Pessoa

Centerplex Mag Shopping – João Pessoa

Cinesercla Shopping Tambiá – João Pessoa

Cinesercla Partage Shopping – Campina Grande

Cinemaxxi Shopping Cidade Luz – Guarabira

Multicine do Patos Shopping – Patos

Cine RT – Remígio

“Desespero Profundo”

No filme “Desespero Profundo” a viagem de Ava se torna um pesadelo quando o avião em que ela está cai no Oceano Pacífico. Ela e outros sobreviventes correm contra o tempo enquanto enfrentam tubarões e lutam pela sobrevivência.

Onde assistir “Desespero Profundo”:

Cinépolis Mangabeira Shopping – João Pessoa

Cinesercla Shopping Tambiá – João Pessoa

Cinesercla Partage Shopping – Campina Grande

Cinemaxxi Shopping Cidade Luz – Guarabira

“Duna: Parte 2”

No novo “Duna”, Timothée Chalamet (“Wonka”) retorna como o protagonista, um jovem que acabou de ver quase todo o seu clã dizimado por seus maiores inimigos. Perdidos no planeta hostil e perigoso que um dia controlaram, ele e sua mãe (Rebecca Ferguson) são resgatados pelos nativos fremen.

Enquanto aprende a cultura de seus novos companheiros e se apaixona, ele reluta em assumir seu papel como o salvador de uma antiga profecia, por mais que este seja o caminho mais rápido até sua vingança contra os rivais e o imperador.

Onde assistir “Duna: Parte 2”:

Cinépolis Manaíra Shopping – João Pessoa

Cinépolis Mangabeira Shopping – João Pessoa

Centerplex Mag Shopping – João Pessoa

Cinesercla Shopping Tambiá – João Pessoa

Cinesercla Partage Shopping – Campina Grande

Cinemaxxi Shopping Cidade Luz – Guarabira

Multicine do Patos Shopping – Patos

Cine RT – Remígio

“O Menino e a garça” “O menino e a garça” conta a história de Mahito, um garoto que se muda para o campo após perder a mãe durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de sério e obediente, ele tem dificuldades em aceitar o casamento do pai com sua tia. A normalidade e o bucolismo logo são substituídos por cores vibrantes e leis da física imprevisíveis. É assim que você sabe que está em um filme escrito por Miyazaki Hayao. Onde assistir “O menino e a garça”: Cinépolis Manaíra Shopping – João Pessoa

Multicine do Patos Shopping – Patos

“Todos Menos Você”

Bea e Ben, dois antigos colegas de faculdade, são forçados a conviver quando recebem o convite do casamento de um amigo em comum. Porém, quando descobrem que seus respectivos ex-namorados também vão à cerimônia, os dois decidem fingir ser um casal.

Onde assistir ‘Todos Menos Você’:

Multicine do Patos Shopping – Patos

“Wish: O poder dos desejos”

Em “Wish: O poder dos desejos”, Asha faz um desejo tão poderoso que é atendida por uma força cósmica – Estrela. A partir daí, Asha e Star enfrentam um inimigo para salvar a comunidade onde moram e provar o que a união entre humanos e estrelas é capaz de fazer. Assista ao trailer.

Onde assistir “Wish: O poder dos desejos”: