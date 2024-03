Prefeitura realiza 3ª edição do projeto ‘Práticas e saberes’ voltado para profissionais da Educação Infantil

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), está realizando, até a próxima sexta-feira (15), a formação continuada do projeto ‘Saberes e práticas da/na Educação Infantil’ com mais de 900 profissionais. O processo formativo acontece no Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), nos turnos manhã e tarde.

A iniciativa é da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef) e do Departamento de Educação Infantil (DEI). Nessa terceira edição do projeto, participam professoras dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e escolas, especialistas e gestoras.

“Essa parceria com a UFPB é maravilhosa e temos que aproveitar bastante o que há de melhor na parte acadêmica. A educação infantil é muito especial porque é o primeiro contato que nossas crianças têm com o mundo acadêmico. Nós não podemos esquecer jamais o papel fundamental exercido por vocês. Todas são fundamentais para o desenvolvimento acadêmico da vida das nossas crianças. Então, essa formação é preciosa”, disse a secretária executiva de Educação de João Pessoa, Luciana Dias.

Durante este primeiro encontro do mês de março, o tema proposto foi ‘Processo de apropriação da linguagem’ que foi norteado por questões como: Quais práticas de leitura e escrita vivenciamos antes de entrarmos na escola? Como foi construída, na vida das docentes, a relação com a leitura, a escrita e a literatura?

“Na edição deste ano, nós organizamos as turmas mais específicas. Separamos as professoras que atendem aos bebês, as crianças bem pequenas e a pré-escola. Já foi um diferencial porque aí a formação vai ficar com uma discussão mais específica de acordo com a faixa etária da criança. Nesses primeiros encontros, nós vamos abordar a temática da linguagem, entendendo que, através dela, a criança vai compreendendo o mundo e vai também se comunicando”, explicou a diretora do Departamento de Educação Infantil, a professora-doutora Maria Sonaly Machado de Lima.

A professora do Pré II da Escola Municipal General Ângelo Francisco Notare, Eduarda Lira Amorim, falou da importância de momentos como este. “Primeiramente essa formação agrega na partilha, nas trocas que são feitas entre as educadoras. A gente sai daqui com a cabeça fervendo de ideias para fazer a diferença na vida das crianças. Saio empolgada para o que eu vou fazer amanhã, a história que vou usar e o que vou ouvir delas”, disse.

A professora Dra. Nádia Jane de Sousa, do Centro de Educação da Universidade e coordenadora do Projeto de Formação, ressaltou essa parceria da UFPB com a Prefeitura de João Pessoa. “Para nós é uma grande satisfação receber novamente as professoras, supervisoras e gestoras. O projeto é uma continuidade ao anterior, onde desde 2022 que essa parceria existe com o Centro de Educação. Agora, ele se renova acrescentando os anos finais do Ensino Fundamental. É uma missão da Universidade essa relação com a educação básica e para nós é uma grande satisfação darmos continuidade a esse projeto”, destacou.