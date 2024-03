PALPITES Nova Iguaçu x Internacional Onde assistir ao vivo e escalações COPA DO BRASIL 2024, HOJE (13/03)

Nova Iguaçu x Internacional: Onde Assistir e Escalações – Copa do Brasil – 13/03/2024

Nesta quarta-feira, dia 13 de março de 2024, teremos o embate entre Nova Iguaçu e Internacional pela 2ª fase da Copa do Brasil. O jogo está marcado para as 20h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Confira agora onde assistir ao vivo e as prováveis escalações das equipes.

Onde Assistir Nova Iguaçu x Internacional ao Vivo?

A partida entre Nova Iguaçu e Internacional terá transmissão exclusiva para os assinantes do Amazon Prime Video, plataforma de streaming.

Data : quarta-feira, 13 de março de 2024

: quarta-feira, 13 de março de 2024 Horário : 20h (horário de Brasília)

: 20h (horário de Brasília) Local : Estádio Mané Garrincha, Brasília, Distrito Federal

: Estádio Mané Garrincha, Brasília, Distrito Federal Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming)

Escalação Provável do Nova Iguaçu

Escalação : Fabrício, Yan Silva, Gabriel, Sergio Raphael, Maicon, Índio, Albert, Xandinho, Bill, Yago, Carlinhos.

: Fabrício, Yan Silva, Gabriel, Sergio Raphael, Maicon, Índio, Albert, Xandinho, Bill, Yago, Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor

Escalação Provável do Internacional

Escalação : Anthoni (Rochet), Bustos, Igor Gomes, Vitão, Renê, Aránguiz, Mauricio, Bruno Henrique, Wanderson, Alan Patrick, Enner Valencia (Lucas Alario).

: Anthoni (Rochet), Bustos, Igor Gomes, Vitão, Renê, Aránguiz, Mauricio, Bruno Henrique, Wanderson, Alan Patrick, Enner Valencia (Lucas Alario). Técnico: Eduardo Coudet

Retrospecto e Últimos Jogos

Este será o primeiro confronto oficial entre Nova Iguaçu e Internacional. Ambas as equipes vêm de uma sequência de bons resultados, com o Internacional somando 9 vitórias consecutivas em 2024 e o Nova Iguaçu também sem perder há 9 partidas.

Nos últimos jogos da Copa do Brasil, o Nova Iguaçu goleou o Itabuna por 8 a 0, enquanto o Internacional venceu o ASA por 2 a 0.

Últimas Notícias

O Nova Iguaçu está em ótima fase na temporada de 2024, alcançando as semifinais do Campeonato Carioca. O empate por 1 a 1 com o Vasco na ida das semifinais mantém o clube na briga pela vaga na final, com destaque para o artilheiro Carlinhos, vice-artilheiro do estadual com 8 gols.

Já o Internacional também teve um fim de semana positivo, goleando o São Luiz por 3 a 0 e avançando para as semifinais do Gauchão. No entanto, o técnico Eduardo Coudet enfrenta preocupações com lesões, especialmente a do equatoriano Enner Valencia, que é dúvida para o confronto após sair mais cedo do treino reclamando de dores. A boa notícia é o retorno de Rochet, que está disponível para o treinador argentino.