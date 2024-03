Nasce a filha da apresentadora Larissa Pereira

A filha da apresentadora da TV Cabo Branco Larissa Pereira nasceu na manhã desta terça-feira (12), em João Pessoa. A bebê recebeu o nome de Mariana.

De acordo com a jornalista, a menina nasceu pesando 3,5 kg e medindo 49 cm. Mariana é a primeira filha de Larissa Pereira.

O anúncio da gravidez

A jornalista anunciou a gravidez em agosto de 2023. Na época, a apresentadora também compartilhou a novidade com os seus seguidores. “Eu não poderia deixar de compartilhar essa notícia com as pessoas que me acompanham diariamente”, relatou.

Licença-maternidade

A jornalista Ana Beatriz Rocha foi anunciada em fevereiro como substituta de Larissa Pereira na apresentação do JPB2 na TV Cabo Branco. Ela assume o telejornal de forma temporária durante a licença-maternidade da titular.