O que é hematoma subdural agudo, problema que matou criador de Dragon Ball

A morte do ilustrador japonês Akira Toriyama, que é criador da franquia Dragon Ball, foi confirmada oficialmente nesta sexta-feira (8). No comunicado, foi dito que a causa da morte foi um hematoma subdural agudo, o que gerou dúvidas entre os milhões de fãs do artista.

Afinal, que problema é esse? E por que ele pode ser tão grave?

O Jornal da Paraíba tenta responder essa e outras perguntas sobre a questão.

O que é hematoma subdural agudo?

O hematoma subdural é o acúmulo de sangue entre o crânio e a dura-máter, que é a membrana que reveste o cérebro. O sangue, assim, não está em contato direto com o cérebro, mas ainda o seu acúmulo pode levar a problemas neurológicos. A versão aguda do problema, por sua vez, é quando o acúmulo acontece de forma rápida.

Segundo o médico Nicandro de Figueiredo Neto, em artigo publicado na revista “Arquivos de Neuro-Psiquiatria”, a mortalidade nesses casos aumenta consideravelmente quando o sangue não é drenado com celeridade.

O que causa o hematoma subdural agudo?

Nicandro de Figueiredo Neto explica que o problema é causado principalmente por um traumatismo cranioencefálico. Uma pancada muito forte na cabeça provoca rompimentos arteriais que levam à hemorragia e ao consequente acúmulo de sangue no local. Uma queda, um acidente, uma agressão podem provocar o problema. Mas, no caso de Akira Toriyama, não foi informado a causa específica de seu caso.

Quais são os sintomas?

De acordo com artigo publicado pela Rede D’or, os sintomas do hematoma subdural são similares a qualquer ferimento na cabeça. A pessoa pode apresentar dor de cabeça intensa, confusão mental, vômitos e fala arrastada, imediatamente ou depois de alguns dias da pancada, a depender da gravidade. Nos casos agudos, os sintomas tendem a aparecer de forma mais rápida. O problema pode levar ao coma, à sequelas irremediáveis e mesmo à morte.