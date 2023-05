Mobilidade Urbana

Semob-JP fará mudanças no trânsito da Rua Diógenes Chianca durante obras do novo viaduto na BR-230

05/05/2023 | 07:00 | 61

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) fará, a partir do próximo domingo (07), intervenções no trânsito para contribuir na redução dos transtornos ao fluxo viário, devido ao necessário bloqueio de um trecho da BR-230, nas imediações do Centro Administrativo Municipal (sentido João Pessoa-Cabedelo), que incluirão bloqueios, desvios e mudanças de circulação na Rua Diógenes Chianca, em Água Fria.

Dois pontos de bloqueios serão feitos na Rua Diógenes Chianca, sendo um em frente ao Assaí Atacadista, impedindo o acesso dos motoristas à BR-230 e outro embaixo do Viaduto do Cristo (Avenida Hilton Souto Maior) para evitar que os motoristas sigam sentido Cristo/Água Fria. Além disso será implantado sentido único de circulação, Geisel/Água Fria, no trecho entre a Sucata do Edinho e Centro Administrativo Municipal (CAM), a partir daí, os condutores voltarão a ter acesso a BR-230.

A Semob-JP orienta a população que utiliza o trecho da Rua Diógenes Chianca, sentido Cristo/Água Fria, que siga pela Avenida Hilton Souto Maior até o cruzamento semaforizado e acessem pela direita da Rua Agostinho Fonseca Neto.

Agentes de mobilidade permanecerão por todo o trecho, orientando os condutores sobre as mudanças, garantindo a mobilidade e, sobretudo, a segurança viária de todo o entorno, principalmente, nos horários considerados de pico. A previsão inicial para esta primeira etapa das obras é de 15 dias.

Novo viaduto – As obras do novo viaduto serão executadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-PB), a partir do domingo (07). A expectativa é de que após a conclusão do Viaduto de Água Fria, hajam melhorias na mobilidade viária entre os bairros do Cristo Redentor, Ernesto Geisel, José Américo e Mangabeira, bem como na BR-230, entre o Estádio Almeidão, Centro Administrativo Municipal (CAM) e Empasa.

Ônibus – Nesta primeira etapa, apenas a linha 107 (José Américo) sofrerá alteração, no sentido bairro/Centro, nas imediações da Granja dos Promotores, tendo em vista que a Avenida Diógenes Chianca passará a ter o trecho em frente ao CAM sentido único. Após o desvio, os veículos seguirão itinerário normal.