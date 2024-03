Cícero Lucena abre atendimentos da campanha ‘Saúde + Perto’ e destaca importância da prevenção

O prefeito Cícero Lucena abriu, neste sábado (9), os atendimentos da campanha ‘Saúde + Perto’, na Escola Zumbi dos Palmares, em Mangabeira, e destacou o cuidado da Prefeitura de João Pessoa com uma saúde preventiva, capaz de diagnosticar e tratar doenças. A ação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) acontece até 12h, com diversos tipos de atendimentos voltados para o público feminino, de forma gratuita e alusiva ao Dia Internacional da Mulher.

“O atendimento rotineiro que estamos ampliando e aperfeiçoando nas nossas unidades básicas de saúde, inclusive, implantando 40 novas equipes de saúde da família para desafogar aquelas áreas que vergonhosamente foram criadas como áreas descobertas, aproximando o atendimento das pessoas. Isso aqui é um exemplo dessa busca ativa de identificar os problemas de saúde, mas mais do que isso, também fazer os exames, diagnosticar e tratar. Essa é a grande ação da prefeitura, que está cuidando da saúde a passos largos, enfrentando todas as dificuldades e, com fé em Deus, vamos oferecer na nossa cidade a saúde que o povo merece”, destacou o prefeito.

As mulheres têm acesso a práticas integrativas, consultas especializadas com psiquiatra, psicólogo, ginecologista e obstetra, nutricionista, clínico geral, além de vacinação, atualização e cadastro do Cartão do SUS, serviço de regulação para agendamento dos exames que possam ser solicitados na ação, cadastro no programa Remédio em Casa, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e distribuição de preservativos.

“Nosso Saúde Mais Perto é um programa que foi criado pela Secretaria Municipal de Saúde e, hoje, não poderia ser diferente, com ações para as mulheres. Realmente uma manhã de sábado especial voltada para elas”, explicou Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde do Município. “A gente espera atender cerca de 300 mulheres, que é uma média que estamos atingindo desde o ano passado. É muito importante que as mulheres venham, façam consulta, exames e tenham todo cuidado necessário com a saúde. É apenas a primeira edição do ano, que a gente espera estender mais vezes e atender outros públicos, assim como foi em 2023”, projetou.

A dona de casa Maria das Dores, que mora em Mangabeira, comemorou os atendimentos praticamente na porta de casa. Ela disse que aproveitou a oportunidade para aferir pressão, se consultar com clínico geral e ainda marcou exames. “Muito bom você poder ter tudo aqui, de uma vez só. Ainda mais na minha idade, que é importante saber como estão as taxas, o colesterol e saber se está tudo bem. Estou vendo que ninguém está tendo dificuldade para ser atendida e já sai daqui com tudo encaminhado”, agradeceu.

Já Ivoneide dos Santos, de 45 anos, aproveitou as práticas integrativas, uma demanda que ela disse que precisava há muito tempo. “A gente passa a semana na correria, com as obrigações profissionais e de casa, e não consegue cuidar da saúde da maneira que deveria. E isso acarreta em estresse para o corpo. Queria ter essa massagem há muito tempo, poder fazer uma atividade laboral. Ainda entrei na dança com as outras mulheres – foi muito bom”, comemorou.