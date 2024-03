Vigilância Sanitária esclarece população e desmente notícia falsa sobre uso de sal e cloro no combate à dengue

A Vigilância Sanitária de João Pessoa vem a público esclarecer uma notícia falsa que andam espalhando em seu nome em algumas redes sociais, sobre a ‘colocação de sal e cloro em ralos de residências’ no sentido de eliminar focos do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. De acordo com a gerência de Vigilância Sanitária da Capital, essa afirmação, além de não ser verdadeira, é ineficiente no combate ao mosquito.

“É enganosa a notícia de que a Vigilância Sanitária orienta colocar sal e cloro nos ralos internos da casa. Essa medida, além de ser ineficiente no combate ao Aedes aegypti, ainda pode causar reações químicas indesejadas e, consequentemente, danos graves à saúde”, alertou Victor Viana, gerente de Vigilância Sanitária de João Pessoa.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde da SMS-JP, Renata Albuquerque, a melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

“Temos de fazer a eliminação de água armazenada que pode se tornar um possível criadouro, a exemplo de vasos de plantas, lagões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafa”, pontuou.

Denúncias – A população pode denunciar possíveis focos do de dengue por diversos canais de atendimento: através do whatsapp ‘Xô, Aedes’, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e aos sábados das 8h às 11h30; ou ainda por meio do número (83) 98825-0549.

A SMS-JP tem também o Disk Dengue, que atende no (83) 3213-7781 e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30.