Seinfra realiza licitação para segunda etapa da obra do Parque da Cidade

A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) iniciou, nesta terça-feira (5), a licitação para a segunda etapa da obra do Parque da Cidade, que está sendo construído no bairro Aeroclube. O certame foi realizado na sede da Seinfra, por meio da modalidade Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), e o investimento da obra é de mais de R$ 125 milhões.

A licitação teve a participação de três empresas e na próxima etapa, as participantes devem apresentar os memoriais de acordo com o projeto da obra. “A licitação de hoje engloba o entorno viário do parque, toda a parte de rodovia, abertura de ruas, como também a implantação de um túnel que passará por baixo do Retão de Manaíra. Agora vamos aguardar a fase de análise da documentação dos concorrentes para a escolha do vencedor”, explica Luciano Pereira, secretário executivo da Seinfra.

O processo licitatório deve durar de 20 a 30 dias. Se não houver intercorrências, após a conclusão dos trâmites legais, será emitida a ordem de serviço para que a obra seja iniciada em meados de abril.

Nesta segunda etapa, a obra vai contemplar construção do sistema viário e toda a estrutura do parque. Na primeira etapa foi concluído o alargamento de vias locais e a implantação de binários, melhorando a mobilidade urbana na área.

Projeto – Com uma área de aproximadamente 250.000 metros quadrados, o Parque da Cidade será composto por ciclovia, pista de skate e patins, quadras, viveiro, academia ao ar livre, espaços para eventos, parque, lago, mirante e espaços de convivência.