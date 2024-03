Empresária perde 30 kg após desafio e incentiva os filhos a cuidarem da saúde

A empresária Ivanilda Gomes perdeu quase 30 kg após adquirir constância nos treinos, incentivada por um desafio proposto pela academia. Inicialmente, ela entrou no desafio para motivar a filha, mas acabou percebendo que também estava acima do peso. Hoje, ela incentiva os filhos a cuidarem da saúde. A história da empresária foi exibida no Paraíba Comunidade deste domingo (3), que vai ao ar na TV Cabo Branco e TV Paraíba.

A empresária contou que sempre incentivava a filha a emagrecer, então decidiu acompanhar ela na consulta com uma endocrinologista, mas foi surpreendida pela médica que a alertou sobre também estar acima do peso.

“Aí ela (a médica) falou: ‘mãe, eu vou te convidar a subir na balança junto com a sua filha’. Aí eu lá, beleza, subi na balança. Quando eu subi na balança, ela disse: ‘você está na obesidade, sua filha tá com grau dois, você tá com grau um’”, relembrou Ivanilda.

Ivanilda Gomes também percebeu que para ajudar a filha, ela precisa cuidar de si mesma para dar exemplo.De acordo com a empresária, ela treinava há quase 9 anos, mas não tinha constância nos treinos, e sempre desistia e perdia o foco.

Em março de 2023, Ivanilda resolveu entrar em um desafio proposto pela academia. Ivanilda contou ao Paraíba Comunidade que sempre se manteve motivada, procurou uma nutricionista e um personal para auxiliar nas atividades físicas. Foi assim que a empresária venceu o desafio em segundo lugar, perdendo 7 kg em apenas 20 dias. Após um ano do desafio, ela já perdeu 30 kg e saiu do manequim 46/48 para o 38/40.

Outro responsável por motivar e orientar a empresária é o personal trainer Mikael William. “Eu disse pra ela e digo pra todos os alunos, eu não solto a mão de ninguém, se o objetivo dela era emagrecer, então vamos emagrecer”, explicou o treinador

A estudante Fabrícia Hermínio, filha mais velha da empresária, reconhece o incentivo e parceria da mãe. “Eu entrei no desafio da academia e mainha junto comigo, nessa correria, disse vamos tentar, você consegue e tal, vamos que eu vou junto com você. Fomos na consulta com a minha endocrinologista e ela disse, vamos mãe também tentar”, relembrou.

Fabrícia explica que também conseguiu emagrecer mais de 20 kg e segue treinando com a mãe na academia.

As duas são acompanhadas pelo estudante Fernando Hermínio, o filho mais novo de Ivanilda, que também está mantendo a disciplina nos treinos, seguindo uma rotina intensa de segunda a sábado. De acordo com o estudante, ele já ganhou 7 kg de massa muscular.