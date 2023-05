Iniciantes contra veterano

Alunos da rede municipal enfrentam vice-presidente da Federação Paraibana de xadrez durante simultânea

17/05/2023 | 21:00 | 62

Alunos de 13 escolas da rede municipal de ensino de João Pessoa participaram, nesta quarta-feira (17), da primeira simultânea de xadrez, que aconteceu no ginásio poliesportivo do Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire (Cemapi), no bairro de Mangabeira VIII. Na ocasião, os estudantes jogaram com o vice-presidente da Federação Paraibana de Xadrez, o vereador Luis Flávio.

A simultânea é uma modalidade específica do xadrez, onde o jogador mais experiente enfrenta os principiantes, que neste caso foram os alunos da rede municipal. O enxadrista vai fazendo uma jogada em cada mesa, até finalizar a partida.

O vice-presidente da Federação enfrentou 29 alunos, onde alcançou 26 vitórias, duas derrotas e um empate. “Essa é a primeira vez que participo de uma simultânea com quase 30 alunos. Isso é uma forma de interagir e cultivar o xadrez como um esporte que tem suas aptidões como a disciplina, concentração e respeito ao adversário. Saio daqui com a certeza de que temos ótimos jogadores na rede municipal”, afirmou Luis Flávio.

Um dos ganhadores da competição foi o aluno Saymon Prado, da Escola Municipal Cívico Militar Chico Xavier, que foi vencedor no ano passado nos Jogos Escolares. “Foi uma partida muito equilibrada. Mas por causa de um erro dele, eu consegui levar a partida até chegar a uma posição em que estava melhor que ele”, falou o aluno.

O outro vencedor foi o aluno da Escola Municipal José Américo de Almeida, Valmir Gomes. O empate foi com o aluno da Escola Municipal Dom José Maria Pires, Arthur Albuquerque.

O mestre da Federação Internacional de Xadrez e coordenador do projeto na Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec), Francisco Cavalcanti, avaliou como positiva a competição. “Isso é resultado de um trabalho feito a longo prazo pela Secretaria de Educação de João Pessoa, por meio da coordenação do projeto Xadrez Escolar, juntamente com os professores que atuam nas escolas da rede. O xadrez é espetacular, porque direciona o aluno à concentração e ao raciocínio lógico”, ressaltou.

Ao final do evento, todos os participantes ganharam um mini xadrez e foi sorteado entre os ganhadores o livro ‘Gigantes do Xadrez Agressivo’, do autor Neil McDonald.

Participaram da competição as seguintes escolas municipais: Apolônio Sales (Cruz das Armas), Santa Ângela (Cristo), Leônidas Santiago (Rangel), Ubirajara Targino Botto (Cristo), Dr. João Santa Cruz (Novais), Padre Bartolomeu de Gusmão (Cristo), Dom José Maria Pires (Alto do Mateus), Francisco Edward Aguiar (Jaguaribe), José Américo de Almeida (José Américo), Cônego João de Deus (Expedicionários), Mathias Freire (Torre), Índio Piragibe (Mangabeira) e Chico Xavier (Bessa).