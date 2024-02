Wallber cobra Galdino sobre instalação da CPI do Padre Zé

O deputado Wallber Virgolino (PL) cobrou hoje publicamente uma posição do presidente da Assembleia, Adriano Galdino (Republicanos), sobre a instalação ou não da CPI do Hospital Padre Zé. O pedido de abertura foi protocolado no fim do ano passado, com 15 assinaturas.

A cobrança foi feita na tribuna da ‘Casa’, mas também através de ofício.

No documento Virgolino afirma que até agora o presidente não deu prosseguimento ao processo. Conforme o Regimento Interno da Assembleia, Galdino tem um prazo de até cinco sessões para decidir sobre o deferimento ou não do pedido.

Em entrevistas recentes o presidente defendeu não haver necessidade de instalar a Comissão, já que o Ministério Público já apura o caso. Caso o pedido seja indeferido, os autores podem ingressar com recurso junto ao Plenário.

Na visão de Wallber, a CPI aprofundaria as visões sobre o escândalo do Padre Zé e poderia jogar luz sobre o envolvimento, ou não, de agentes públicos.

A cobrança de Wallber, por enquanto, não foi sequer respondida por Galdino.