Vigilância Sanitária já realizou 600 inspeções sanitárias em 2024

A Gerência de Vigilância Sanitária de João Pessoa (VISA – JP) realizou, entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, 600 inspeções sanitárias, em sua grande parte ações de fiscalização de estabelecimentos comerciais e, outras educativas. No ano de 2023, o órgão realizou 3.364 inspeções, uma média de 280 por mês.

De acordo com o gerente de Vigilância Sanitária da Capital, Victor Viana, a atuação do órgão acontece de forma preventiva, com ações educativas; normativa (regulamentadora), fiscalizadora e, em última instância, punitiva. “Essas fiscalizações são de extrema importância para garantir a saúde pública, pois visa monitorar e fiscalizar produtos, serviços e ambientes que possam representar riscos à saúde da população, contribuindo para prevenir doenças, controlar epidemias, e assegurar a qualidade e segurança dos alimentos, medicamentos, cosméticos e outros itens essenciais para o bem-estar das pessoas”, destaca Victor Viana.

Dos estabelecimentos fiscalizados este ano pela Vigilância Sanitária Municipal, nove precisaram ser interditados por descumprimento às regras sanitárias. Desse total, seis já foram desinterditados e os demais permanecem com a interdição até a readequação às normas.

Denúncias – Em caso de constatação de não conformidades, o consumidor pode formular a denúncia na Vigilância Sanitária de João Pessoa, através do número de telefone 3213-7545; por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ ou através da Ouvidoria Setorial da Saúde pelo número 160 ou WhatsApp (83) 98845-5002.

Atendimento – Em caso de infecção por algum alimento contaminado, o usuário pode ser atendido em uma das quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de João Pessoa, que atendem casos de urgência e emergência 24h por dia, todos os dias da semana. As unidades ficam localizadas nos bairros de Manaíra (UPA Oceania), Valentina Figueiredo (UPA Célio Pires de Sá), Cruz das Armas (UPA Augusto Almeida Filho) e Bancários (UPA Dr. Luiz Lindbergh Farias).