Seinfra segue com manutenção de galerias e iluminação pública e Operação Tapa-Buraco na Capital

Os serviços de manutenção executados pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) são realizados diariamente durante toda a semana em diversos bairros da Capital. Essa ação se dá por meio das solicitações feitas pela população pelos canais oficiais.

Esses serviços diários realizam a manutenção de galerias e iluminação pública e a Operação Tapa-buraco, que nesta terça-feira (9) estão acontecendo em mais de 15 bairros. A execução dos trabalhos é feita pela Diretoria de Manutenção e Conservação (DMC) e pela Diretoria de Iluminação Pública (Dilup).

A Operação Tapa-Buraco está acontecendo no Bairro dos Estados, Bessa, Cristo, Centro, Miramar, Bairro das Indústrias, Oitizeiro, Valentina e Mangabeira.

Os serviços de manutenção da rede de drenagem, continuam com os trabalhos e estão em execução no Bairro das Indústrias, Centro, Cristo, Tambaú, Treze de Maio e Roger. Estão sendo executados limpeza, desobstrução e recuperação de galerias com remoção de entulhos, recuperação de boca de lobo e reposição de placas e grelhas.

A manutenção de iluminação pública está sendo realizada no Cristo, Jardim Bom Samaritano, Treze de Maio, Varjão, Rangel, Bairro das Indústrias, Oitizeiro e Ernani Sátiro.

Atendimento – As demandas da população para os serviços como reparos de iluminação pública e manutenção de vias, devem ser solicitados por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ – ferramenta para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.