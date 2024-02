Rede Paraíba e equipe de “O Sertão Vai Vir ao Mar” recebem votos de aplausos após recorde de audiência na TV Globo

As TVs Cabo Branco e Paraíba e toda a equipe que trabalhou no filme “O Sertão Vai Vir ao Mar” foram contempladas nessa terça-feira (27) com votos de aplausos apresentados e aprovados por unanimidade pela Assembleia Legislativa da Paraíba e pela Câmara Municipal de João Pessoa. Os autores das proposituras foram o deputado estadual Branco Mendes e o vereador Dinho Dowsley respectivamente.

O reconhecimento acontece um dia depois de o filme ser exibido na sessão de Tela Quente, da TV Globo, ocasião em que a produção paraibana bateu recorde de audiência do horário em 2024. O filme foi produzido a partir de uma parceria da Rede Paraíba com a TV Globo e foi exibido para todo o Brasil (com exceção do estado de São Paulo).

“O Sertão Vai Vir ao Mar” foi gravado após a Rede Paraíba ser selecionada pela Globo, junto com outras duas afiliadas (a Rede Amazônica e a Verdes Mares), para produzir telefilmes em parceria com a emissora.

O filme paraibano, que tem direção de Rodrigo César, conta as peripécias dos personagens Bento e Ciço, dois vaqueiros que trabalham em uma fazenda e que mudam de vida ao precisar viajar para João Pessoa, a capital da Paraíba.

O ator pernambucano Tay Lopes interpreta Bento e o paraibano Joálisson Cunha interpreta Ciço. Outros nomes como Zezita Matos, Buda Lira, Lucas Veloso e Danny Barbosa também estão no elenco.