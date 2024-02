Cícero Lucena celebra momento especial de João Pessoa nos eventos culturais e destaca tradição do Carnaval de rua e parceria com o Governo do Estado

O prefeito Cícero Lucena celebrou, nesta quarta-feira (7), durante desfile do bloco Muriçocas do Miramar, a força do Carnaval de rua de João Pessoa – com tradição, cultura e a participação popular. O gestor esteve ao lado do governador João Azevêdo, no corredor Via Folia, na Epitácio Pessoa, e também destacou a importância da parceria da Prefeitura e Governo do Estado para a realização dos festejos dos quase dois últimos meses na Capital – desde o Réveillon, Forró Verão e o Folia de Rua. Nesse período, a cidade se transformou em um dos principais atrativos do País, assegurando mais oportunidades, fortalecendo o turismo e a garantia de segurança.

“Além da alegria, da participação popular, do resgate da cultura, desde o Forró Verão e agora nas previas carnavalescas, com respeito ao Carnaval Tradição, as alas ursas, escolas de samba, das tribos indígenas. Nós estamos agora reforçando esse projeto, que é bom para a cidade de João Pessoa e para quem nos visita. Então, aqui, é tradição, é alegria, é festa, é parceria e segurança”, afirmou o prefeito, que também recebeu a companhia do vice-prefeito Leo Bezerra.

Em sua 38ª edição, o bloco Muriçocas do Miramar homenageou o cantor, compositor, jornalista e escritor paraibano Chico César, que puxou um dos trios, com participação de Seu Pereira. O Mestre Fuba foi quem deu início à folia, que ainda teve apresentações de Raí Saia Rodada, Juzé, além de blocos de rua e grupos de maracatu.

A festa teve um grande esquema de segurança, que foi destacado pelo governador João Azevêdo, que disse ter recebido um relato onde não foi apontada qualquer ocorrência com maior gravidade ao longo desse período do Folia de Rua.

“Sem um único incidente grave e isso nos alegra, porque, na verdade, além da estrutura que nós estamos montando, é a população, o espírito de festa, o espírito que veio para a festa participar realmente com alegria, com famílias, etc. Então, nós estamos aqui celebrando um grande momento e eu espero que a gente vá até o final do Carnaval dentro desse espírito de alegria, que precisa ser o Carnaval”, comemorou o governador da Paraíba, João Azevêdo.

Entre os foliões, muita gente aproveitou o desfile do bloco Muriçocas do Miramar seguindo os trios, até o Busto de Tamandaré. Um deles foi o estudante Carlos Fonseca, de 25 anos, que também elogiou a segurança e a organização. “João Pessoa está, cada vez mais, uma cidade boa para quem quer curtir o Carnaval. Eu já fui para Alceu e vim outros dias aqui para a Via Folia, e tudo maravilhoso, com segurança e estrutura. Mesmo a cidade recebendo uma multidão – isso é um aspecto que realmente que precisa ser destacado”, afirmou.

Shows, forró e folia – Desde o final do ano João Pessoa celebra festas populares, com programação gratuita de shows. Réveillon, Forró Verão e Folia de Rua, um evento seguido do outro, que garantiram a lotação máxima da rede hoteleira da cidade, projetou a Capital de uma forma ainda mais forte no cenário e agraciou a população local e turistas com uma enorme variedade de atrações culturais, reunindo artistas de vários segmentos.

A professora Jessica Medeiros, turista de São Paulo, disse que João Pessoa não fica devendo a nenhum outro lugar no quesito festa popular e com um diferencial: a segurança e o calor humano das pessoas. “Além de ser uma cidade linda, que dá vontade de morar de vez. Tenho certeza que ano que vem eu estarei aqui”, afirmou a turista.