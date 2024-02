Funjope divulga resultado da análise de mérito do edital para montagem do espetáculo nos bairros

28/02/2024 |

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou, nesta terça-feira (27), o resultado da análise de mérito do edital de chamamento público para montagem da Paixão de Cristo 2024 nos bairros. A lista está no Portal da Transparência, no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=9035. Os não selecionados podem apresentar recurso até 1º de março através do e-mail [email protected]

“Esta é uma ação muito importante para nós, da Funjope, porque reafirma o nosso compromisso de estimular a cultura nos polos como temos feito há três anos. Nós estamos valorizando as experiências culturais do teatro a partir do projeto da Paixão de Cristo. Garantimos, não apenas o investimento de R$ 100 mil para os grupos de teatro, mas, principalmente, a acolhida e o cuidado que a Prefeitura tem com as expressões artísticas e culturais nos nossos diversos bairros”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Os espetáculos cênicos que foram selecionados para a Paixão de Cristo nos bairros no final de todas as etapas do edital vão se apresentar durante a Semana Santa nos polos da Capital. O valor total do edital é de R$ 100 mil. Esta é uma forma que a Funjope encontrou de estimular o teatro local, sobretudo, o teatro comunitário em torno do tema da Paixão de Cristo.

O objetivo é incentivar a cultura nas comunidades, promover a melhoria e manutenção dos espetáculos, gerando trabalho e renda, além de impulsionar a economia local. Assim, a Funjope fortalece os polos nos bairros, comunidades, comunidades religiosas e igrejas da cidade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3213-4406.