Qual o destino de veículos roubados e furtados na Paraíba?

Como coibir roubos e furtos de veículos?

A avaliação de locais, horários e perfil das vítimas, pode ajudar na criação mais precisa de formas de combater as quadrilhas, como identificam pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

“As polícias precisam usar esses dados primeiro para fazer o planejamento do patrulhamento ostensivo preventivo, para evitar com que novos casos aconteçam. Cabe à polícia judiciária usar essas informações que são coletadas no Boletim de Ocorrência para fazer a investigação e, eventualmente, identificar modus operandi em comum e realizar operações para evitar que novos crimes ocorram, caindo também na possibilidade de efetuar prisões dessas pessoas”, frisa o pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Leonardo Carvalho.

A coleta e tratamento de dados, por sua vez, é indispensável para encontrar uma solução eficaz que possa coibir esses modelos de crime.

“Os números nos dão a mancha criminal. O cidadão fazendo o Boletim de Ocorrência imediatamente, comunicando o fato não só ao 190, mas também, logo em seguida, indo à Polícia Civil e fazendo o BO, podemos fazer recorte por bairros, cidade, modelo de veículo, horário, e através das estatística podemos delimitar manchas criminais e facilitar a ação ostensiva da Polícia Militar e a parte investigativa da Polícia Civil”, enfatiza o delegado Carlos Othon.