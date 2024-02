Rede Municipal de Saúde oferta terapias alternativas nos Centros de Práticas Integrativas

Após o período de cair na folia nos blocos e festas de Carnaval, chega o momento de focar nas atividades do dia a dia e essa carga pode começar a pesar no corpo e na mente. Na Capital, os Centros de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (CPICS) da Prefeitura de João Pessoa oferecem terapias alternativas que são opções para buscar equilíbrio emocional em meio aos estresses da rotina.

De acordo com Carminha Amorim, gestora da área técnica de Práticas Integrativas e Complementares (PICS) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as PICS são recursos terapêuticos que possibilitam cuidar da saúde das pessoas de diversas formas. “Essas terapias consideram as subjetividades humanas, seja no âmbito físico, emocional ou espiritual. Dentre as que potencializam o cuidado emocional, destacam-se o reiki, meditação, auriculoterapia e terapia comunitária”, orientou.

Nos Centros de Práticas Integrativas, os usuários passam pelo acolhimento e escuta com terapeuta, que indica as terapias mais indicadas para seu tratamento. Atualmente, a Rede Municipal de Saúde conta com dois Centros e um Núcleo de Práticas Integrativas: Canto da Harmonia, no Valentina Figueiredo; Equilíbrio do Ser, nos Bancários; e Cinco Elementos, no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica).

No CPICS Canto da Harmonia, o cidadão tem acesso a terapias como acolhimento da criança interior, relaxamento e automassagem, meditação, dançaterapia, tai chi chuan, resgate do amor próprio, práticas corporais, acupuntura, reiki, terapia floral, auriculoterapia, auriculopuntura, massoterapia, reflexologia podal, ventosaterapia, aromaterapia, cone hindu, barra de acess, cromoterapia e ventosaterapia.

Já no CPICS Equilíbrio do Ser são ofertados tai chi chuan, reiki, auriculoterapia, ventosaterapia, constelação familiar, shiatsu, terapia comunitária integrativa, resgate da autoestima, floral, meditação, fitoterapia, permacultura, dança do ser, arteterapia, movimento terapêutico e gestão emocional.

O Núcleo Cinco Elementos oferece diversas terapias, incluindo a auriculoterapia, florais de bach, cromoterapia, medicina tradicional chinesa (MTC) que utiliza das técnicas como ventosaterapia e moxa.

Como ter acesso – Para ter acesso aos CPICS ou ao Núcleo, o cidadão pode procurar diretamente um dos três serviços. No momento do cadastro, é necessário apresentar documentos de identificação (RG e CPF), cartão SUS e comprovante de residência em João Pessoa.

Portal do Sol – A Secretaria Municipal de Saúde mantém, em sua sede, um espaço exclusivo para os trabalhadores da instituição, onde são ofertadas práticas integrativas e complementares. No Portal do Sol, os servidores têm acesso a atendimentos como acupuntura sistêmica, auriculoterapia, osteopatia, biomagnetismo, calatonia, shiatsu, reiki, floral, c, radiestesia, terapia energética, reflexologia podal, cone hindu, alinhamento de chacras e naturologia.

Para ser atendido, o servidor precisa trabalhar na sede da SMS e basta ir ao espaço para agendar atendimento. Na primeira consulta, o servidor passará por uma escuta qualificada e avaliação que irá determinar o tipo de assistência e se o atendimento será pontual ou contínuo.

Serviço:

Canto da Harmonia

Rua Ulisses Alves Pequeno, s/n° – Valentina Figueiredo.

Telefone: 3213.7623

Atendimento: segunda à sexta-feira – 8h às 12h e 13h às 17h

Equilíbrio do Ser

Av. Sérgio Guerra, s/n° – Bancários.

Telefone: 3213.7634

Atendimento: segunda a sexta-feira – 8h às 17h

Cinco Elementos

Parque Arruda Câmara (Bica) – Roger.

Telefone: 3218-9710

Atendimento: terça a sexta-feira – 8h às 16h