Cícero diz que PSB tem “total liberdade” para indicar cargos na reforma administrativa

O prazo que secretários que tenham interesse em concorrer nas eleições termina apenas no dia 5 de abril. O prefeito Cícero Lucena (PP), no entanto, quer antecipar a reforma administrativa até o fim desta semana.

Em entrevista ao Conversa Política, Cícero disse que não tem certeza sobre quem deve assumir as vagas que serão abertas, mas está disposto a atender o desejo de uma parte da militância do PSB que cobra mais espaço na gestão.

O partido já tem a vice, com Léo Bezerra, mas cobrou mais. Principalmente após receber o não de uma candidatura própria pela boca do governador João Azevêdo (PSB).

Cícero quer retribuir o gesto do aliado. Disse que João pode indicar os nomes da sua preferência que será acatado, pois sabe que serão pessoas qualificadas.

“O PSB tem o espaço que assim desejar, nós somos parceiros. Então, essa questão de cargo, de eu ter cargo no governo, o governo ter na prefeitura, é uma questão natural”, declarou.

Ainda segundo Cícero, se o governador achar que tem alguém que pode contribuir para aprimorar a gestão.

Ele tem total liberdade para me sugerir e com certeza estarei acolhendo com prazer, porque eu sei que a intenção dele também que cada vez mais a nossa gestão corresponda à necessidade e à expectativa do povo”, completou Cícero.