Procon-JP registra diferença de mais de R$ 23,00 no preço do sabão líquido nos supermercados

Pesquisa de preços para produtos de limpeza e de higiene pessoal realizada pelo Procon-JP nos supermercados da Capital encontrou uma diferença de até R$ 23,56 no sabão líquido Omo 5 litros, que oscila entre R$ 66,99 (SuperFácil – Água Fria) e R$ 90,55 (Mateus – Altiplano), com variação de 35,17%. Clique aqui e confira a pesquisa completa.

A maior variação de todo o levantamento, no entanto, foi encontrada no litro do álcool etílico 70%, 142,98%, que está com os preços oscilando entre R$ 8,19 (SuperFácil – Água Fria) e R$ 19,90 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa), diferença de R$ 11,71.

A pesquisa do Procon-JP foi realizada em 16 supermercados no dia 21 de fevereiro e traz preços de 76 itens como creme dental, sabonete, papel higiênico, amaciante de roupa, água sanitária, sabão (em pó, em barra, e líquido), detergente, desinfetante, álcool 70% entre outros.

Mais diferenças – O sabão é o produto que traz as maiores diferenças do levantamento, a exemplo da caixa do sabão em pó 1,6 quilo, R$ 21,70, que oscila entre R$ 26,39 (Carrefour – Bancários) e R$ 48,09 (Mateus – Altiplano), variação de 82,23%; e do sabão liquido Tixan Ipê 3 litros, R$ 17,90, com preços entre R$ 28,89 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 46,79 (Varejão –Varjão), variação de 61,96%.

Mais variações – Outras variações significativas foram registradas no creme dental Even 70g, 138,36%, com preços entre R$ 1,59 (Varejão do Preço – Varjão) e R$ 3,79 (Assis – Mangabeira VIII/Cidade Verde), diferença de R$ 2,20; e no Sabonete Francis 90g, 132,28%, com preços entre R$ 1,89 (São João – Centro) e R$ 4,39 (Menor Preço – Bairro dos Estados), diferença de R$ 2,50.

Os supermercados – A pesquisa visitou os seguintes supermercados: São João (Centro); Latorre e O Baratão (Torre); Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Manaíra (Manaíra); Super Box Brasil e O Cestão (Geisel); Bemais e Carrefour (Bancários); Assis (Mangabeira VIII/Cidade Verde); Mateus (Altiplano); Varejão e Varejão do Preço (Varjão); Rede Compras (Aeroclube); e SuperFácil (Água Fria).

Para conferir a pesquisa completa acesse os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br