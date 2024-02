veja as campanhas do Dino na história da competição desde 1995

O Sousa vai para mais uma disputa de Copa do Brasil. Em 2024, o Dinossauro vai para a 6ª participação na competição.

Até aqui, o Sousa jamais passou de fase na Copa do Brasil e vai em busca de quebrar essa escrita.

O Jornal da Paraíba apresenta a lista de participações do Dinossauro no mata-mata mais democrático do país.

Campanhas do Sousa na Copa do Brasil:

1989 – não participou

1990 – não participou

1991 – não participou

1992 – não participou

1993 – não participou

1994 – não participou

1995 – fase preliminar

1996 – não participou

1997 – não participou

1998 – não participou

1999 – não participou

2000 – não participou

2001 – não participou

2002 – não participou

2003 – não participou

2004 – não participou

2005 – não participou

2006 – não participou

2007 – não participou

2008 – 1ª fase

2009 – não participou

2010 – 1ª fase

2011 – não participou

2012 – não participou

2013 – 1ª fase

2014 – não participou

2015 – não participou

2016 – não participou

2017 – não participou

2018 – não participou

2019 – não participou

2020 – não participou

2021 – não participou

2022 – 1ª fase

2023 – não participou

2024 – atual edição

