subseções do interior querem espaço nas chapas

Em meio a um racha para a disputa pelo comando da Seccional da OAB da Paraíba, entre o atual presidente Harrison Targino e o ex-presidente da entidade Paulo Maia, as diretorias de 10 subseções localizadas no interior do Estado firmaram um entendimento: querem uma maior participação dessas unidades nas chapas estaduais, junto ao Conselho Federal e na Caixa de Assistência (CAA).

Os estremecimentos internos entre Maia e Harrison começaram, nos bastidores, ainda ano passado. Havia uma ‘Guerra Fria’ há muito tempo.

Durante um encontro virtual, realizado ontem, representantes das subseções de Campina Grande, Guarabira, Patos, Sousa, Cajazeiras, Vale do Piancó, Princesa Isabel, Catolé do Rocha, OAB Cariri e Pombal debateram o tema.

No caso da subseção de Campina Grande, segunda maior cidade do Estado, a eleição caminha para ter chapa única este ano.

O atual presidente, advogado Alberto Jorge, é o único nome, por enquanto, posto para a disputa. Ele venceu nas últimas eleições o advogado Rodrigo Rabello, com uma vantagem de 250 votos. Jorge foi apoiado na época pelo ex-presidente da entidade em Campina, Jairo Oliveira.