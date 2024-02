Sedurb promove evento para homenagear destaques do empreendedorismo na capital em 2023

19/02/2024 |

11:30 |

19

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) realiza, nesta terça-feira (20), às 15h, no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, a 1ª edição do ‘Empreendedor Popular’. A iniciativa busca reconhecer os destaques do empreendedorismo na capital durante o ano de 2023.

De acordo com o secretário Fábio Carneiro, mais de 100 comerciantes dos shoppings populares e que participam da Feira Móvel do Produtor receberão um certificado em reconhecimento à performance obtida no mundo dos negócios. Ele disse que dentre os critérios de avaliação estão crescimento em vendas e inovação no ramo em que atua.

“A Sedurb tem um trabalho muito forte no estímulo ao empreendedorismo, tanto é que criamos a Feira Móvel do Produtor e desde então o projeto só faz crescer. Então, pra todos nós é uma grande satisfação acompanhar esse crescimento dos comerciantes e nada mais justo do que estimularmos cada vez mais a seguir crescendo”, afirmou Fábio Carneiro.

Durante o evento, também está prevista a realização de uma palestra motivacional sobre vendas com o coach e especialista no assunto, Alberto Marinho, além de um desfile com peças produzidas pelo projeto ‘Sereias da Penha’, que é apoiado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Os comerciantes homenageados também terão acesso ao ‘Cartão de Todos’, fruto de uma parceria com a iniciativa privada. O benefício disponibiliza serviços de saúde com preços diferenciados.