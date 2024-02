Com folha de 20mi, Corinthians atrasa pagamentos e vive dificuldade

Atrasos nos Pagamentos de Direito de Imagem: Desafio para a Nova Gestão do Corinthians

Em uma entrevista concedida ao programa “Bola Rolando”, do BandSports, Rozallah Santoro, diretora financeira do Corinthians, expôs uma questão delicada que tem impactado o clube: os atrasos nos pagamentos de direito de imagem aos jogadores. Segundo Santoro, esses atrasos têm origem na gestão anterior e persistem até o mês de janeiro deste ano.

A diretora afirmou que os salários e os direitos trabalhistas previstos pela CLT estão em dia, porém reconheceu que alguns jogadores enfrentam dificuldades devido aos atrasos nos pagamentos de direito de imagem, que, segundo ela, vêm ocorrendo desde outubro do ano passado. Santoro também mencionou que a nova gestão assumiu o clube com dois meses de atraso nos pagamentos e, apesar dos esforços, não conseguiu regularizar completamente a situação no primeiro mês de gestão.

Essa revelação lança luz sobre a complexidade da gestão financeira de um clube de futebol, especialmente em um contexto de crise econômica e pandemia global. Além disso, evidencia a responsabilidade das gestões anteriores e os desafios enfrentados pela atual administração para reverter esse quadro. Medidas urgentes precisam ser tomadas para regularizar os pagamentos em atraso, não apenas para cumprir com as obrigações contratuais com os jogadores, mas também para preservar a imagem e a reputação do clube.

A transparência demonstrada pela diretora financeira ao abordar essa questão publicamente é louvável e demonstra um compromisso com a honestidade e a prestação de contas aos torcedores e demais interessados no Corinthians. No entanto, é fundamental que essa transparência seja acompanhada de ações concretas para resolver os problemas financeiros enfrentados pelo clube.

Em suma, os atrasos nos pagamentos de direito de imagem revelados pela diretora financeira do Corinthians são um lembrete contundente dos desafios financeiros enfrentados pelo clube e da necessidade de uma gestão responsável e transparente para superá-los. A resolução dessa questão é crucial não apenas para o bem-estar dos jogadores, mas também para a estabilidade financeira e a reputação do clube no cenário esportivo nacional e internacional.

Cristian Pavón é o novo reforço do Grêmio

conforme relatado por @GerGarciaGrova e @Geves_Galo. Sua chegada traz uma dose de entusiasmo para os torcedores do clube, dada a habilidade e experiência do jogador. Com seu talento no campo, espera-se que Pavón fortaleça o ataque e contribua para os objetivos do Grêmio na temporada.

De acordo com o @jorgenicola, há um movimento de pessoas próximas ao Pedrinho, presidente do Vasco, trabalhando para que a 777 deixe de ser dona da SAF do clube e que a Crefisa possa assumir essa função.

Vale a pena trocar Orellano por Álvaro Barreal?

Na última terça-feira, dia 13 de fevereiro de 2024, o mundo do futebol foi agitado com a possibilidade de uma troca entre o Vasco da Gama e o Cincinnati, dos Estados Unidos. O motivo? Uma possível transferência envolvendo dois talentosos jogadores: Orellano e Álvaro Barreal.

Inicialmente, vale ressaltar que Orellano já estava com sua mudança para o Cincinnati-EUA encaminhada, porém, o anúncio oficial ainda não foi feito, gerando especulações sobre os motivos por trás desse atraso. Enquanto isso, o Vasco da Gama não ficou parado e buscou informações sobre Álvaro Barreal, ala do mesmo clube norte-americano.

Diante dessa situação, alguns veículos de comunicação, incluindo o nosso canal, entraram em contato com jornalistas especializados na cobertura da MLS (Major League Soccer), que indicaram a possibilidade de uma troca entre as partes envolvidas. Esta possibilidade não foi descartada e tem gerado debates entre os torcedores vascaínos.

Para analisar se essa troca seria vantajosa para o Vasco, é importante avaliar as características e o desempenho de cada jogador. Orellano, jovem talento argentino, é conhecido por sua habilidade técnica e capacidade de desequilibrar as defesas adversárias. Por outro lado, Álvaro Barreal, também jovem e promissor, tem se destacado pela sua velocidade, criatividade e capacidade de finalização.

Além das características individuais, é necessário considerar o contexto do Vasco da Gama e suas necessidades no momento. O time carioca busca reforçar seu elenco visando alcançar seus objetivos na temporada, seja no cenário nacional ou internacional. Portanto, a escolha entre Orellano e Álvaro Barreal deve levar em conta não apenas o talento individual, mas também a capacidade de cada jogador contribuir para os objetivos do clube.

Por fim, é importante destacar que qualquer decisão envolvendo transferências deve ser cuidadosamente ponderada, levando em consideração não apenas o aspecto esportivo, mas também o financeiro e o planejamento estratégico a longo prazo do clube.

Dessa forma, a possível troca entre Orellano e Álvaro Barreal é uma questão que continua em aberto e que certamente continuará gerando discussões entre os torcedores e os gestores do Vasco da Gama. O futuro dirá qual será o desfecho dessa história e se essa troca será realmente vantajosa para ambas as partes envolvidas.