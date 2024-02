Matheus Cunha tem lesão confirmada e deve perder o restante da temporada 2023/24

Matheus Cunha, do Wolverhampton, tem lesão confirmada pelo técnico do time, o inglês Gary O’Neil. De acordo com o treinador, o atleta deve perder o restante da temporada. Na partida contra o Brentford, no último sábado, o paraibano deixou o campo aos 20 minutos do primeiro tempo.

Matheus Cunha deve perder restante da temporada

A lesão de Matheus Cunha é no tendão da coxa. O jogador vinha em grande fase, sendo o protagonista do Wolverhampton na temporada 2023/24.

+ Matheus Cunha é responsável direto por 12 dos 32 pontos do Wolverhampton no Inglês

Matheus Cunha sofre lesão no momento mais goleador de sua carreira. O atleta, em 27 jogos na temporada, balançou as redes 11 vezes, superando a passagem pelo Sion, da Suíça, em seu primeiro ano na Europa. Na ocasião, o paraibano marcou 10 gols em 33 aparições.

Agora, sem o paraibano, o Wolverhampton encara o resto da temporada. O próximo confronto da equipe será contra o Tottenham, em Londres, neste sábado.

