onde acompanhar, horário e informações pelo Campeonato Paraibano 2024

Sousa x Campinense se enfrentam neste sábado, pela 5ª rodada do Campeonato Paraibano. O jogo está marcado para as 16h30, no Estádio Marizão, em Sousa.

O Campinense quinto colocado do Campeonato Paraibano com cinco pontos. Até aqui, a Raposa possui uma vitória, dois empates e uma derrota. Na rodada passada, o Rubro-Negro empatou com o Serra Branca.

Já o Sousa é oitavo colocado com três pontos. O time possui uma vitória e duas derrotas, sendo a última para o CSP fora de casa. Neste sábado, o Dino estreia o técnico Paulo Schardong, contratado para o lugar de Renatinho Potiguar.

Dia, hora e local de Sousa x Campinense

Dia: 17/02

Hora: 16h30

Local: Estádio Marizão, em Sousa

Transmissão de Sousa x Campinense

Onde assistir: TVs Cabo Branco e Paraíba, com narração de Kako Marques, comentários de Phillipy Costa, e reportagens de Izabel Rodrigues e Max Oliveira.

Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de Sousa x Campinense por conta da CBN. A narração será de Edson Maia, com os comentários de Pedro Pereira, e as reportagens de Afonso Carlos.

Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Prováveis escalações

Sousa: Bruno Fuso, Iranilson, Adriano Seixas, Marcelo Duarte, João Rafael; Hebert, Alexandre Aruá, Alan Calbergue, Wilson Potiguar; Charles e Diego Ceará. Téc.: Paulo Schardong.

Bruno Fuso, Iranilson, Adriano Seixas, Marcelo Duarte, João Rafael; Hebert, Alexandre Aruá, Alan Calbergue, Wilson Potiguar; Charles e Diego Ceará. Paulo Schardong. Campinense: Rodrigues; Clayton, Eduardo, Ramon e Rayanderson; Bruno, Alan Pedro e Felipe; Angelo, Alison Daniel e Maycon Rangel. Téc.: Francisco Diá.

Arbitragem

O quadro ainda vai ser divulgado pela FPF-PB.

Dia a dia do Campinense

A manhã será de descanso, e o elenco se reapresentará às 16h na Toca da Raposa.

O elenco descansará no período da manhã e treinará a partir das 15h30 no CT.

O elenco treinará a partir das 8h30 e viajará no período da tarde.

