Laudo revela que incêndio no Trauminha em João Pessoa começou em disjuntores

Um laudo obtido pelo Conversa Política, por meios dos produtores da TV Cabo Branco, revelou que o incêndio que ocorreu no Complexo Hospitalar de Mangabeira, o Trauminha, em João Pessoa, no final da tarde do dia 04 de janeiro, começou no Núcleo de Recuperação de Equipamentos Mobiliários e a sala vizinha, “tendo como foco inicial determinado a região onde estava situado um dos disjuntores”.

Os Bombeiros concluíram que o incêndio no Trauminha foi acidental.

A fumaça afetou pacientes do hospital, que precisaram ser realocados para outros setores da unidade hospitalar.

À época, o Bombeiros destacaram que na sala onde funciona um depósito do Trauminha continha cilindros de oxigênio, o que gerou maior preocupação para o Corpo de Bombeiros que realizou o combate às chamas. Eles precisaram resfriar os cilindros.

No dia do incidente, a Secretaria de Saúde de João Pessoa informou, em nota, que as chamas começaram em uma área não ocupada da unidade de saúde e não há informação de feridos.

A Saúde de João Pessoa ainda informou que o fogo foi controlado, mas, por precaução, alguns pacientes foram deslocados para outros setores do complexo. As causas do incêndio não foram divulgadas e serão investigadas.

Secretário passou mal durante incêndio no Trauminha

O secretário de saúde de João Pessoa, Luis Ferreira, passou mal após tentar abrir uma das salas do Complexo Hospitalar de Mangabeira, o Trauminha, no bairro de Mangabeira, que estavam fechadas durante o incêndio que aconteceu num prédio anexo da unidade hospitalar nesta quinta (4).

De acordo com a assessoria da prefeitura de João Pessoa, Luis Ferreira precisou de atendimento médico após passar mal devido a um esforço e precisou fazer uso de oxigênio.