Blocos Canto do Tetéu, Galo do Treze de Maio e Jacaré do Castelo desfilam no Folia de Rua 2024 nesta quinta (8)

Os Blocos Canto do Tetéu, Galo do Treze de Maio, Jacaré do Castelo e Bom Demais desfilam pelas ruas do Folia de Rua 2024, a partir das 15h desta quinta-feira (8), em João Pessoa. Os blocos contam com apresentações de Walter Luis e banda, Urso Panda e Banda Tentáculos.

O Bloco Canto do Tetéu se concentra a partir das 16h30, no Parque Parahyba III, no Jardim Oceania. Já o bloco Galo do Treze de Maio, se concentra na Praça Assis Chateaubriand, a partir das 15h.

O bloco Jacaré do Castelo se concentra na Praça Nossa Senhora da Paz, e o bloco Bom Demais se concentra na Rua Aurélio Figueiredo, em frente ao Clube Internacional, em Cruz das Armas (confira a programação abaixo).

Programação do Folia de Rua 2024 nesta quinta (8)

Canto do Tetéu – 16h, Parque Parahyba III

Walter Luis e banda

Clariana Fernandes

Tereza Castellanos

Orquestra de Frevo

Galo do 13 de Maio – 15h, Praça Assis Chateubriand

Urso Panda

Nik Fernandes

Banda Tuaregs

Orquestra Mestre Quimba

Comadre Florzinha – 17h

Maracatu Pé de Elefante

Orquestra Azdd

Jacaré do Castelo – 20h, Praça Nossa Senhora da Paz

Bom Demais – 19h, Rua Aurélio Figueiredo

Dudu Rosa

Samba Do Crioluz

Claudiano Geração

HT o Chato

Orquestra Mestre Quimba

Bloco da Saudade – 19h

Beto Movimento

Banda Pop Frevo

Bloco As Calungas – 19h, Praça Rio Branco