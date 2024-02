Aluno de escola pública que passou em engenharia da computação usou inteligência artificial para estudar

A nota da primeira prova do Enem de Ghabriel Camilo já foi aproveitada para entrar na universidade. No começo deste ano, o jovem foi aprovado no curso de engenharia da computação, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Aluno de escola pública em João Pessoa, o paraibano conta como usou a inteligência artificial, por meio do Chat GPT, como recurso durante os estudos.

“Pedia para a IA resolver questões passo a passo e eu ia acompanhando”, contou.

As ferramentas, por outro lado, foram usadas poucas vezes. De acordo com o estudante, os resultados não eram muito precisos.

Por isso, a maratona de preparação dele foi consolidada em três atividades:

Assistir a videoaulas;

Resolver questões;

Escrever uma redação por semana.

Além disso, o jovem organizava as três horas diárias de estudos com base em uma grade que contemplava todas as disciplinas que precisavam ser estudadas.

A forma com que Ghabriel estruturou e teve disciplina com os estudos o levou à aprovação, provocando no jovem um misto de surpresa e felicidade.

Para quem também quer entrar na universidade em um curso na área de exatas, o paraibano recomenda focar nas disciplinas de matemática e redação.

Mesmo ainda sem uma definição sobre qual área seguir, Ghabriel já ensaia sonhos e planos para o futuro.

“Ainda estou explorando essa área para saber mesmo o que quero seguir. Mas, no momento, pretendo trabalhar com lojas de assistências técnicas especializadas em computadores e peças”, finalizou.

