Prefeitura de João Pessoa realiza II Remada Rosa em alusão ao Dia Nacional da Mamografia

Diagnosticada com câncer aos 40 anos, a contadora e professora universitária Tatiana Falcão participou, nesta segunda-feira (05), na praia do Bessa, da Remada Rosa, alusiva ao Dia Nacional da Mamografia, realizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com a empresa Origens Vaa -Canoa Havaiana, onde foi dar seu testemunho de cura e vitória. “São seis anos curada e isso só foi possível graças ao diagnóstico inicial da doença, começando pelo exame do toque e depois buscando ajuda do mastologista”, afirmou.

Ela disse que essas duas ações salvaram sua vida e alertou para que as mulheres não ignorem as campanhas de conscientização, “pois o tempo é um fator primordial para garantir a cura”. Tatiana Falcão destacou ainda que a alegria de viver é outra aliada nessa luta e revelou que em nenhum momento parou de trabalhar para ficar em casa fechada em sua própria dor e se lamentando.

“É importante não parar, pois a forma como você encara a doença vai te fortalecer ou te enfraquecer. O câncer mexe com a nossa autoestima, perdemos cabelo no tratamento, mas é preciso seguir com a vida para alcançar a cura”, declarou, ressaltando que hoje participa de eventos que abordam o tema para compartilhar sua história e dar esperança à quem passa por este momento agora.

A Remada Rosa está na sua segunda edição e, segundo a secretária de Políticas para as Mulheres, Nena Martins, tem se firmado como um evento importante fora do Outubro Rosa, por proporcionar mais uma oportunidade de chamar a atenção do público feminino para a necessidade de fazerem exames periódicos e, no caso de positivar, ir em busca das alternativas para a cura.

“É sempre bom lembrar que o esporte salva e o mar cura, daí a importância dessa parceria com a Origens Vaa, que oferece, neste dia, uma aula gratuita de canoagem havaiana com o professor e vice-campeão brasileiro de canoagem havaiana de 2021, Carlos Tidy”, acrescentou.

O evento foi aberto com um coffee break e, além da prática de atividade no mar, a programação contou com palestras das mastologistas Lúcia Sarmento e Débora Cavalcanti sobre a importância do exame do toque, da mamografia a partir dos 40 anos e da visita ao médico para uma avaliação mais profunda.