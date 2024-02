Celeiro reinaugura suas atividades no Hotel Globo no Centro Histórico nesta terça-feira

O Celeiro Espaço Criativo reinaugura suas atividades, nesta terça-feira (06), às 15h, no Hotel Globo, sua nova sede localizado no Centro Histórico da capital paraibana. O Hotel Globo é localizado no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, na Praça São Pedro Gonçalves, no Varadouro. O horário de visitação para a população de João Pessoa e turistas será das 8h30 às 17h30, aberto todos os dias, com acesso gratuito.

Aproximadamente 70 obras de artistas paraibanos estarão expostas e poderão ser visitadas e adquiridas pelos visitantes no local. São peças em madeira, ferro, cerâmica, papel, tecido, entre outras. “Os trabalhos reúnem artesanato, cultura popular, artes visuais e design, além de mostrar aos visitantes e apreciadores que diante de tanta tecnologia temos na arte um mundo de expressividade e conexão”, enfatiza o curador do Celeiro Espaço Criativo, Ilson Moraes.

O curador Ilson Moraes explica que as atividades do Celeiro vão ocupar o Hotel Globo, temporariamente, até que a nova morada esteja pronta, após a conclusão do processo de reforma na ‘Estação das Artes Luciano Agra’, localizada no Altiplano, prédio anexo a Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurada em 2008.

“Quando o Hotel Globo abre suas portas, para ‘hospedar’, o Celeiro nesta sua transição, acolhe também os artistas, artesãos e todas as pessoas que passeiam pelo Centro Histórico. Parafraseando Milton Nascimento: ‘Todo o artista tem de ir aonde o povo está’. Portanto, estaremos hospedados onde nasceu nossa Capital para desfrutarmos juntos – artistas e artesãos, do Hotel Globo e do Celeiro neste prédio histórico e para juntos promovermos mais arte e mais cultura”, ressaltou.

O Celeiro é mantido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Sedec) e se destacou durante todo o ano de 2023 no universo das artes, pelas várias iniciativas adotadas para impulsionar a produção e comercialização de peças dos artistas locais. “O Celeiro tem como missão o fomento da arte e do artesanato, agregando trabalhos de artistas e artesãos da capital e de outras cidades do estado”.

Hotel Globo – O Hotel Globo – prédio histórico de estilo eclético, tombado em 1980 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep), hospedou grandes personalidades da história da Paraíba e atualmente contribui com a revitalização do Centro Histórico promovendo exposições, lançamentos de livros e atrações musicais, sob a coordenação da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope).

Escolas – Por fazer parte da Secretaria de Educação (Sedec), o Celeiro também desempenha um papel importante na educação de estudantes da rede municipal de educação. O Celeiro vai manter o desenvolvimento de trabalhos com os estudantes com a realização de visitações, contemplação e oficinas. Nessas visitações são feitas palestras explicativas sobre as obras expostas, o trabalho e a proposta de cada artista e a história do Hotel Globo vem enriquecer o conteúdo repassado aos estudantes.

Serviço

Celeiro Espaço Criativo

Local – Hotel Globo – localizado no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, na Praça São Pedro Gonçalves, no Varadouro, Centro Histórico.

Horário de funcionamento – 8h30 às 17h30 – todos os dias

Acesso: gratuito.