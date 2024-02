Concursos para Guarda Civil e Semob da Prefeitura de João Pessoa inscrevem até esta segunda

05/02/2024 |

12:00 |

33

As inscrições para os concursos da Guarda Civil e para Agentes de Mobilidade Urbana da Prefeitura de João Pessoa se encerram nesta segunda-feira (5). Estão sendo oferecidas 300 vagas, sendo 200 para a Guarda e 100 para a Semob-JP. As inscrições podem ser feitas no site da Idecan, instituição responsável pela realização do certame, no endereço https://www.idecan.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 100 e os candidatos podem efetuar o pagamento até esta terça-feira (6).

A publicação da relação de inscritos preliminar (geral + atendimento especial) acontecerá no dia 13 de fevereiro, e o período para interposição de recursos contra a relação de inscritos deverá acontecer entre os dias 14 e 15 de fevereiro. As demais datas previstas nos editais de abertura (publicados no Diário Oficial nº 0415/2023) e termos aditivos (publicados no Diário Oficial nº 0438/2024), estão mantidos, como, por exemplo, os dias de realização das provas nos dias 03 de março para a Guarda e 24 de março para a Semob, ambas no turno da tarde.

No Concurso da Guarda Civil, das 200 vagas, 10 são destinadas a pessoas com deficiência. Também terá o cadastro de reserva com 200 vagas. Já no concurso para a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), das 100 vagas, 05 serão destinadas para pessoas com deficiência, além do cadastro de reserva com mais 100 vagas.