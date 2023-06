Combustíveis

Pesquisa encontra gasolina oscilando entre R$ 4,790 e R$ 4,990; Procon-JP monitora preços nas bombas

01/06/2023 | 09:00 | 55

Pesquisa comparativa para combustíveis realizada pelo Procon-JP em 111 postos na quarta-feira (31), encontrou o preço da gasolina comum oscilando entre R$ 4,790 (Elesbão – Água Fria) e R$ 4,990 (10 postos) para pagamento à vista, com média de R$ 4,971, variação de 4,2% e diferença de R$ 0,20. O litro do produto deve subir cerca de R$ 0,26 na Paraíba a partir desta quinta-feira (1º), devido à mudança na cobrança do ICMS que terá alíquota única e fixa de R$ 1,22. O valor do ICMS no Estado era de R$ 0,96 até o último dia de maio. Clique aqui e confira a pesquisa completa.

O secretário Rougger Guerra informa que a pesquisa realizada no dia anterior ao aumento previsto pelo Estado servirá de parâmetro para verificar se há irregularidade nos preços da gasolina quando o novo valor chegar ao consumidor. “Estaremos atentos aos preços praticados nas bombas para evitar alguma elevação indevida. Aviso aos consumidores que procurem o Procon-JP caso suspeitem de alguma irregularidade”.

Para pagamento no cartão, o preço da gasolina oscila entre R$ 4,790 e R$ 5,170, diferença de R$ 0,38 e variação de 7,9%. Já o produto aditivado está sendo praticado entre R$ 4,870 (postos Expressão – Centro e Torre, Auto Posto – Valentina e Epitácio Pessoa – Tambuzinho) e R$ 5,320 (Jesus de Nazaré – Castelo Branco), diferença de R$ 0,45, variação de 9,2% e média de R$ 5,165.

Álcool – O litro do álcool mostra queda de R$ 0,82 no menor preço, saindo de R$ 3,880 para R$ 3,060 (Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial) em relação ao levantamento da semana passada. Já o maior preço se manteve em R$ 4,190 (08 postos), mostrando diferença de R$ 1,13, variação de 36,9% e média de R$ 3,989. O produto aumentou em um posto, caiu em 13 e se manteve em 94 locais.

S10 – Considerando os preços coletados no último dia 24, o diesel S10 registra nova redução nas duas pontas, com o menor passando de R$ 4,880 para R$ 4,690 (postos Global Sul – Colinas e Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial) e o maior caindo de R$ 5,590 para R$ 5,250 (Almeida – Brisamar). O produto está com média de R$ 5,047, a variação em 11,9% e a diferença em R$ 0,56. O S10 reduziu de preço em 70 locais, não registrou aumento em nenhum posto e se manteve em 36 estabelecimentos.

Diesel comum – O diesel comum foi outro combustível que mostrou queda em relação à pesquisa anterior do Procon-JP, com o menor preço saindo de R$ 4,780 para R$ 4,680 (Independência – Tambiá e Globo Sul – Colinas do Sul), e o maior caindo de R$ 5,090 para R$ 4,990 (Elesbão – Água Fria). O produto está com média de R$ 4,838.

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) continua a ser comercializado com os mesmos preços nas duas pontas se comparado ao levantamento anterior e oscila entre R$ 4,230 (Estrela – Geisel) e R$ 4,250 (Z – Jardim Cidade Universitária, Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial, São Luiz e Master Gás – Epitácio Pessoa). A diferença está R$ 0,02, a variação em 0.5% e a média em R$ 4,242. Os 12 postos visitados pela pesquisa mantiveram os mesmos preços registrados na semana passada.

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br