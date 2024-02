12ª Jofem chega ao último dia com palestra, minicursos e relatos de experiências

Durante três dias os professores, especialistas, readaptados e gestores das escolas e Centros Municipal de Educação Infantil (CMEIs) da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa participaram da 12ª Jornada de Formação de Educadores Municipais (Jofem), que foi realizada pela Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação da Sedec (Degef). O encerramento acontece nesta segunda-feira (5). O tema principal da 12ª Jofem é ‘Por uma educação de qualidade com equidade: práticas curriculares para a garantia da aprendizagem’. A iniciativa é mais uma ação que se alinha aos objetivos do programa Prefeito Amigo da Criança.

“O ano letivo da Rede Municipal já começou. Ele não inicia apenas quando os alunos adentram a escola, e sim com a Jofem. São nessas formações que nós vemos ideias novas, ou mesmo ideias antigas, mas com outra perspectiva. Tratamos ideia com quem está sentado aí do nosso lado, conversando com colegas de outras escolas. Esses são momentos preciosos que devemos aproveitar ao máximo. Em nome do prefeito Cícero Lucena, da secretária de Educação, América Castro, e de todos que fazem a educação de João Pessoa, nossa gratidão a todos vocês participantes”, disse a secretária executiva da Educação, Luciana Dias.

A palestra presencial de encerramento aconteceu no turno da manhã no Espaço Gospel Sul e reuniu 400 professores de Ciências, Matemática, Arte e docentes dos anos iniciais. O tema foi ‘Metodologias ativas, abordagem STEAM e Inovação Pedagógica’ e teve como palestrante o Profº. Drº Luciano Meira, que é Ph.D. em Educação Matemática pela Universidade da Califórnia, mestre em Psicologia Cognitiva e bacharel em Pedagogia.

“A formação continuada de professores e professoras com uma imersão experiencial, não com essa palestra, mas com formações e os workshops que acontecem nas escolas, fará com que eles possam transmitir novos conhecimentos para seus alunos em sala de aula. Eu me sinto privilegiado de chegar aqui e ver esse espaço lotado. Isso já é 50% do engajamento e motivação do trabalho que a gente tem que realizar para transformar educação e de fato colocar educação no centro da transformação social”, falou o palestrante.

Nas escolas da Rede Municipal, nos turnos manhã e tarde, acontecem 26 minicursos presenciais. Na Sala Google da Escola Municipal Aruanda a professora polivalente da Escola Municipal Frei Albino, Elizangela Ferreira Silva Paz, participou do ‘Quadrinhos na Sala de Aula: do papel ao tablet’.

“Fazendo o uso das ferramentas da sala Google vai facilitar a aprendizagem. No meu caso, das séries iniciais, vai facilitar o processo de alfabetização e vai aproximar o professor da realidade do aluno, que é uma realidade bastante virtual, onde faz uso dos mecanismos da internet. E a gente, enquanto professor, precisa dessa formação para, estando inserido nesse mundo dos nossos alunos, possamos realmente utilizar essas ferramentas para influenciar em uma boa aprendizagem”, explicou Elizangela Paz.

No campo da educação especial cerca de 140 pessoas participaram do minicurso ‘Construção do Plano de Ensino Individualizado (PEI) e material estruturado para Educação Especial’.

“O objetivo desse minicurso na Jofem é dar um suporte inicial para os professores de sala de aula regular nesse início de ano letivo, considerando que os professores vêm ao longo dos anos reivindicando essa inserção nos planejamentos iniciais em relação a esse olhar para o plano individualizado de cada estudante, público-alvo da Educação Especial. Então esse minicurso está objetivando isso, que é atingir esses professores, principalmente os que estão em sala de aula lidando diretamente com esses estudantes”, falou a chefe da Divisão da Educação Especial (DEE), professora Rejane Lira.

Também foram explanados dentro dos minicursos temáticas como literatura infantil, caminhos pedagógicos para uma educação antirracista, cultura maker no cotidiano escolar, entre outros assuntos.

No turno da tarde haverão 80 relatos de experiências, organizados em 19 temáticas, feitos pelos professores sobre suas práticas na Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, leitura, escrita, Matemática.

Durante os três dias os profissionais da Educação participaram de conferências, palestras presenciais e virtuais, relatos de experiências pedagógicas, minicursos e apresentações de trabalhos acadêmicos.

Jofem – A Jornada de Formação de Educadores Municipais foi criada pela gestão de Cícero Lucena e fez uma verdadeira revolução na educação de João Pessoa, com importantes conquistas para alunos e professores. A educação é uma prioridade na gestão no sentido da garantia do direito à escolarização, com qualidade.