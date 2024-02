Governo decreta ponto facultativo no Carnaval para servidores da PB

O governo da Paraíba estabeleceu ponto facultativo no Carnaval para os servidores estaduais. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (2).

A medida estabelece ponto facultativo nas repartições públicas, exceto nos serviços essenciais, nos dias 12 e 13 de fevereiro e no dia 14, quarta-feira de cinzas, até às 12h.

Exclusivamente na capital do estado, os servidores estaduais também terão ponto facultativo em 8 de fevereiro, até as 12h, dia seguinte ao desfile do bloco Muriçocas do Miramar.

Cronograma de ponto facultativo no Carnaval 2024 na Paraíba: