Ipatinga x Pouso Alegre – ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Mineiro de 2024, HOJE (03/02)

Ipatinga Recebe Pouso Alegre em Partida Pela Terceira Rodada do Campeonato Mineiro

No próximo sábado, dia 3 de fevereiro de 2024, o Ipatinga Futebol Clube entra em campo para enfrentar o Pouso Alegre no Estádio Ipatingão, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Com a expectativa de um confronto acirrado, os ingressos para o jogo já estão disponíveis nos pontos de venda habituais.

A partida está marcada para as 15h30, e os torcedores terão a oportunidade de acompanhar de perto o desempenho do Tigre no torneio estadual. Após o último jogo contra o América, os jogadores do Ipatinga buscam um resultado positivo diante do Pouso Alegre para somar pontos importantes na competição.

Ingressos e Pontos de Venda

Os ingressos para o confronto estão à venda nos mesmos pontos utilizados na última partida, em horário comercial. No dia do jogo, a partir das 09h00, as bilheterias do Ipatingão também estarão abertas para a aquisição de ingressos.

Os valores são de R$ 15 para meia-entrada e R$ 30 para a entrada inteira. É crucial lembrar que a compra da meia-entrada exige a apresentação do documento com foto e a devida identificação, especialmente para estudantes.

Confira abaixo os locais de venda:

Loja JCE SPORTS – Iguaçu

Dulce Flores – Jardim Panorama

Point do Esporte – Centro

Ôpa Carnes e Bebidas – Cidade Nobre

Fratelli Barbearia – Cidade Nobre

Carmen Steffens – Shopping

Casas Globo – Canaã

Vale Grill – Bom Retiro

Texas Armas – Vila Celeste

Meia-Entrada e Benefícios para Sócio-Torcedor

A meia-entrada é destinada a idosos (a partir de 60 anos), estudantes (mediante documento de identificação), menores até 12 anos com documentação e acompanhados do responsável legal, e pessoas com deficiência.

Os sócios-torcedores do Ipatinga também desfrutam de benefícios, com direito a ingressos e acompanhantes, variando de acordo com o plano. A apresentação da carteirinha de sócio é obrigatória para acessar o estádio.

A expectativa é grande para mais um emocionante capítulo do Ipatinga no Campeonato Mineiro, e a torcida do Tigre está ansiosa para apoiar a equipe rumo à vitória. Acompanhe o jogo, vibre com os gols e faça parte desse momento empolgante do futebol local. O Ipatinga conta com o apoio de sua torcida para superar o Pouso Alegre e consolidar sua posição no torneio estadual.