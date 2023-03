Somos Capazes

‘Um Toque a + de Amor’ é o tema da 15ª edição da Tardezinha Inclusiva neste domingo

23/03/2023 | 19:00 | 36

O projeto Somos Capazes, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), apresenta, neste domingo (26), a 15ª edição da Tardezinha Inclusiva. O tema é ‘Um Toque a + de Amor’. O evento conta com o apoio da ONG Incluir, Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad) e Associação Paraibana de Autismo (APA). O evento começa às 14h, no Centro Cultural Tenente Lucena, no bairro de Mangabeira.

Essa ação, conforme o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, é parte de um projeto maior do governo municipal de promover a inclusão por meio da arte e da cultura. Ele lembra que está sendo construída uma agenda em torno da inclusão social das crianças com Down e dos autistas.

“A partir desse olhar sensível estimulado pelo prefeito Cícero Lucena, a Funjope abraçou essa causa e está dando visibilidade a uma política que trabalha a inclusão social por meio da arte e da cultura. As crianças são merecedoras e as famílias, quando são acolhidas, ganham perspectiva, tranquilidade e segurança de que o poder municipal tem um olhar especial para com os seus filhos”, acrescenta.

Nesta edição, haverá homenagem ao T21, já que no mês de março é lembrada a luta e a visibilidade da Síndrome de Down. Nik Fernandes, uma das idealizadoras do projeto, ressalta que o dia 21 de março é reservado para se pensar e discutir a Síndrome de Down, buscando conscientizar sobre a importância da luta pelos direitos igualitários e pela inclusão social.

“A inclusão social se faz mais do que necessária em nosso dia a dia. Hoje, a Tardezinha Inclusiva vem proporcionando oportunidade de socialização, encontro dos grupos de iguais para troca de experiências, além de reacender as necessidades desses jovens de participar da vida social”, ressaltou Nik Fernandes.

Nik, que é mãe de autista, ensina que a família deve permitir que a criança participe efetivamente do cotidiano. Ela ressalta que os cuidados e a atenção devem ser mantidos, mas sem superproteção. Isso vai contribuir para que a criança se desenvolva de forma adequada, com maior segurança e autonomia.

Os 30 padrinhos e madrinhas da Tardezinha Inclusiva também serão homenageados e receberão pergaminhos por abraçarem o projeto. O momento será de agradecimento. “Não poderíamos ter escolhido pessoas melhores”, comemora a idealizadora.

A presidente da APA, Hosana Carneiro, ressaltou que, embora o projeto seja voltado para crianças atípicas, às crianças típicas, ou seja, as que não são autistas e nem Down também participam. “Elas se identificam com o projeto e essa interação é muito positiva. Neste domingo, teremos uma festa com homenagem aos colaboradores que ajudam a ONG e vai agradar a todos”, afirma.

Diversão – A programação conta com recreação sob o comando dos palhaços Baba Baby, Kika e Brigadeiro; oficinas de pintura facial com a equipe WJ; oficina de artes com a fonoaudióloga Linzabelle Souza; acolhimento com a psicóloga Clidis Sampaio; oficina de beleza Cuidar de Quem Cuida, com Sandra Duartti; Rafael Star, Mágico Smith, Tia Ju pintura facial e ainda oficina de cosplay.

As crianças vão contar também com serviços gratuitos como tranças nagô, tranças tradicionais e penteados; maquiagem artística com a Makes Básica; adestramento de cães com o Go Dogs Educação; brinquedos, pipoca e algodão doce à vontade, além da feirinha inclusiva com 35 expositoras. Para encerrar, haverá apresentação da banda Cheiro de Pagode.