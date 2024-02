Cícero Lucena assina contrato para mais 35 ônibus, que farão a Capital ter a 3ª frota mais nova do Nordeste

O prefeito Cícero Lucena assinou, nesta sexta-feira (2), contrato para a compra de 35 novos ônibus do transporte coletivo de João Pessoa, das empresas Marcopolo e Mercedes, que entrarão em operação a partir de abril, oferecendo um serviço mais confortável para o usuário e menos poluente para o meio ambiente. Com mais essa aquisição, a gestão municipal chega agora à marca de 110 ônibus novos, tornando a Capital a terceira frota mais nova do Nordeste.

A solenidade aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, onde o gestor destacou o planejamento, o cuidado e a responsabilidade para o transporte coletivo de João Pessoa. “Ônibus com motor Euro 6, a diesel, que contribui com a questão ambiental e com as novas tecnologias, como wi-fi, com carregador USB. Esses ônibus vão nos dar a condição de renovar mais de dez anos a idade média da nossa frota, que vai cair para 6,3, sendo a terceira do Nordeste em termos de idade”, destacou o prefeito.

O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Expedito Leite Filho, lembrou que a renovação da frota do transporte coletivo da Capital tem sido um avanço constante da gestão municipal, que vem, ano a ano, adquirindo novos veículos para oferecer um serviço mais confortável para o usuário. Ele adiantou que a nova frota chegará em março, passando por todos os trâmites legais para ser liberada a operação em abril.

“A intenção é melhorar a cada dia, subir um degrau a cada dia, melhorando, trazendo mais rapidez, trazendo conforto. Os ônibus vão entrar na frota para diminuir a idade média, pegamos uma idade média avançada, vamos diminuir agora para seis anos, e isso mostra que o transporte público é uma demonstração de cuidado com a população. Também será diminuído o tempo de viagem, vamos incluir também mais viagens, planejar novas rotas, incluir mais corredores no sentido de cuidar da população”, projetou.

De acordo com Isaque Junior, diretor institucional do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de João Pessoa (Sintur), um terço da frota da Capital já foi renovada na atual gestão. “João Pessoa está voltando a ser protagonista na qualidade do transporte, tanto na idade média, como na segurança, como no conforto. O que nós presenciamos agora foi o compromisso junto à fábrica Mercedes, junto à montadora Marco Polo, para aquisição de mais 35 novos ônibus zero quilômetro. É uma renovação, além disso nós temos esse novo serviço opcional que nós já estamos operando desde dezembro, que é o ônibus Geladinho, com conforto a mais para a nossa população, para o nosso usuário”, afirmou.