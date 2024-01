Prefeitura define operação de trânsito e transporte para abertura do Folia de Rua no Ponto de Cem Réis

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) planejou, para esta quinta-feira (1º), quando acontece a abertura do Folia de Rua, uma operação especial de trânsito e transporte com o objetivo de garantir a segurança viária, o disciplinamento do fluxo de veículos e os deslocamentos dos usuários de ônibus até o Ponto de Cem Réis, local onde ocorrerão os shows de Alceu Valença, Yuri Carvalho e Renata Arruda.

Com base no planejamento, a partir das 17h, as equipes da Semob-JP já estarão posicionadas para organização do trânsito da região, com atuação de 25 agentes de mobilidade. “Com certeza será mais um evento de sucesso. Nossas equipes operacionais estarão empenhadas para orientar a população e disciplinar o fluxo tanto de foliões como de veículos, promovendo bloqueios e desvios em todo o entorno do Ponto de Cem Réis, garantindo a segurança viária para todos. Também ressaltamos que teremos ônibus para ida e retorno após os shows, incentivando as pessoas a se deslocarem com tranquilidade usando o transporte público”, ressaltou Expedito Leite Filho, superintendente da Semob-JP.

Bloqueios e desvios – Serão bloqueados, a partir das 17h, os acessos a Praça 1817 (sentido Visconde de Pelotas) e a Praça João Pessoa – nesta, a intervenção será necessária para concentração e deslocamento do Bloco Anjo Azul, que também desfila na quinta-feira (1º).

Estacionamentos reservados – Taxistas poderão estacionar em vagas nas seguintes ruas: Praça 1817 (sentido Avenida Padre Meira), Eliseu Cézar e Barão do Abiaí. Já as viaturas administrativas poderão estacionar na Praça 1817 (sentido Avenida Visconde de Pelotas) e as viaturas operacionais na Avenida Visconde de Pelotas.

Transporte Público – Segundo a programação da Diretoria de Transportes da Semob-JP, haverá oferta de transporte público tanto para ir ao Ponto de Cem Réis quanto para retornar após o show. Para isso, as linhas que geralmente circulam até as 22h50 vão realizar a última viagem às 23h20 e 14 delas continuarão até 00h30 – entre elas, as circulares 1500 e 5100, além das 104, 116, 120, 203, 301, 302, 303, 504, 507, 510, 602, 701.

Vale ressaltar que, após a 00h, ônibus extras serão colocados à disposição da população de acordo com a demanda. Caso a equipe de fiscalização de agentes da Semob-JP observe a necessidade de reforço, o número de viagens poderá ser ampliado.

COTT – Além das equipes em campo, agentes de mobilidade também estarão atuando através do videomonitoramento das câmeras do Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT) e Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) do Governo do Estado. Somando os dois setores, pelo menos 230 pontos da cidade estarão sendo observados em um trabalho conjunto das forças de segurança.

Em caso de urgência de trânsito, a Semob-JP disponibiliza para população os números 3213-7188 (ligações) e 98760-2134 (WhatsApp).