À CBN, Veneziano confirma conversa para filiação de Sara Cabral ao MDB; ouça

O senador Veneziano Vital do Rêgo confirmou, nesta sexta-feira (23), em entrevista à rádio CBN, que articula a filiação ao MDB da ex-prefeita de Bayeux, Sara Cabral, que é pré-candidata nas eleições desse ano na cidade. A possibilidade faz parte do projeto de reestruturação do partido, que busca retomar o protagonismo com a possibilidade de vitórias na região metropolitana de João Pessoa e em outros municípios importantes, como foi no passado.

Esposa do ex-deputado federal Domiciano Cabral, Sara atualmente está filiada ao PSBD e faz os últimos movimentos para entrar de vez na disputa, através de um novo partido. No último fim de semana, ela participou de uma série de reuniões com lideranças comunitárias da cidade, ocasião em que confirmou a disposição de entrar na disputa.

Com relação a Bayeux, é verdade, mas ainda está indefinida a questão. Eu tive uma rápida conversa com Sara e com o ex-deputado Domiciano Cabral. Não está definido, mas para nós seria honroso tê-los numa sigla na qual eles já estiveram colaborando, e para Bayeux que os conhece, seria a oportunidade de reexperimentar a presença de Sara e de seu grupo, disse Veneziano.

Fontes ligadas a Sara Cabral confirmaram ao Jornal da Paraíba a intenção da ex-prefeita em filiar-se ao MDB.

Para a candidatura efetivar-se, no entanto, resta a análise de um recurso, junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), com o objetivo de reformar uma decisão de 2018 que rejeitou as contas de Cabral da época em que ela era prefeita e que, em tese, tornaria inviável a postulação. A Corte ainda não marcou a data para apreciação da matéria.

Santa Rita

Em relação ao município de Santa Rita, o senador Veneziano Vital do Rêgo informou que teve “um primeiro diálogo” com comunicador Nilvan Ferreira, que nesta quinta-feira (22) confirmou que será candidato a prefeito da cidade. Ele deve anunciar, nos próximos dias, qual será o partido pelo qual pretende disputar o pleito de outubro, com tendência de ida para o Republicanos.

Questionado sobre apoio ao comunicador, Veneziano disse que ainda não bateu o martelo sobre o tema. “Não há definição alguma em relação ao posicionamento do MDB, até esse exato instante, em Santa Rita. É preciso que nós aprofundemos, conversemos e que façamos dessa conversa a construção de perspectivas e de projetos para Santa Rita e no contexto estadual”, disse o senador.

