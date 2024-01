Qual a nota de corte do Prouni para Fisioterapia na Paraíba

Você sabe qual é a nota de corte do Prouni para Fisioterapia na Paraíba? O curso está entre os mais concorridos nas universidades por meio do Programa Universidade para Todos, que seleciona novos alunos para instituições privadas com a oferta de bolsas.

Para os estudantes que sonham com Fisioterapia, esta reportagem traz a lista de notas de corte do Prouni para Fisioterapia no período 2023.1. As pontuações são disponibilizadas no banco de dados do Ministério da Educação (MEC). Elas podem servir como base para saber se a nota obtida no Enem é suficiente para ingressar no curso.

Qual a nota de corte do Prouni para Fisioterapia em Cabedelo

Centro Universitário Uniesp – matutino – 583.34 pontos.

Centro Universitário Uniesp – noturno – 626.46 pontos.

Qual a nota de corte do Prouni para Fisioterapia em Cajazeiras

Faculdade Santa Maria – noturno – 653.46 pontos.

Faculdade Santa Maria – matutino – 701.46 pontos.

Centro Universitário Santa Maria – noturno – 699.46 pontos.

Qual a nota de corte do Prouni para Fisioterapia em Campina Grande

Universidade Paulista – EAD/integral – 546.08 pontos.

Faculdade Pitágoras Unopar Anhanguera – EAD/integral – 546.08 pontos.

Qual a nota de corte do Prouni para Fisioterapia em João Pessoa

Universidade Paulista – EAD/integral – 544.52 pontos.

Instituto Paraibano de Ensino Renovado – noturno – 545.04 pontos.

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança – noturno – 631.82 pontos.

Universidade Cruzeiro do Sul – EAD/integral – 636.56 pontos.

Centro Universitário de João Pessoa – noturno – 676.92 pontos.

Qual a nota de corte do Prouni para Fisioterapia em Patos

Centro Universitário de Patos – noturno – 627 pontos.

Como vai funcionar o Prouni 2024

Por meio do Prouni, o Governo Federal oferece bolsas de estudos integrais e parciais (de 50%) em universidades da rede particular.

As inscrições para o Prouni 2024 podem ser feitas de 29 de janeiro a 1º de fevereiro no Portal de Acesso Único, em acessounico.mec.gov.br/prouni. O login no sistema deve feito por meio do gov.br, com CPF e senha.

O resultado da primeira chamada vai ser divulgado em 6 de fevereiro. Já o da segunda, no dia 27 do mesmo mês. O candidato que não for selecionado nelas, pode manifestar interesse na lista de espera entre 14 e 15 de março.

O primeiro passo é indicar até duas opções de curso e apontar e universidade e turno em que quer estudar. Elas devem ficar organizadas por ordem de preferência.

Depois, é necessário apontar se quer vai concorrer na modalidade de ampla concorrência ou pelo sistema de cotas.

Por último, é preciso monitorar todos os dias a nota de corte para os cursos que escolheu.

O sistema da seleção vai reconhecer como válida a última opção marcada no Portal de Acesso Único.

Quem ficar dentro da nota de corte até o fim das inscrições ficará com o status de “pré-selecionado”. Isso significa que a vaga está reservada, mas o candidato ainda precisa comprovar as informações que deu na inscrição. E caso uma turma não seja formada, o estudante perderá a vaga.

Quem pode se inscrever no Prouni 2024

Pode concorrer a uma vaga no ensino superior por meio do Prouni o estudante que fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2022 ou 2023. Além disso, deve ter alcançado média mínima de 450 pontos em toda prova e nota maior que zero na redação.

O candidato também deve se encaixar em pelo menos um dos critério abaixo:

Ter feito o ensino médio completo em escola da rede pública;

Ter feito o ensino médio completo em escola particular como bolsista integral;

Ter feito parte do ensino médio em escola da rede pública e outra em escola particular, sendo bolsista integral;

Ter feito parte do ensino médio em escola da rede pública e outra parte em escola particular, sendo parcial ou sem ser bolsista;

Ter feito o ensino médio completo em escola particular com bolsa parcial ou sem ser bolsista;

Ser pessoa com deficiência;

Ser professor da rede pública de ensino (mas apenas para os cursos de licenciatura e pedagogia).

Critérios de renda para o Prouni 2024

Só pode concorrer a uma vaga como bolsista integral o estudante que tenha renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio, que dá o valor de R$ 2.118 por pessoa.

Já para as bolsas parciais, podem concorrer candidatos com renda familiar bruta mensal per capita é de três salários mínimos, que dá o valor de R$ 4.236 por pessoa.

Calendário do Prouni 2024