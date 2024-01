Seinfra faz manutenção na iluminação pública da Avenida Epitácio Pessoa

Faltando poucos dias para o início do Folia de Rua 2024, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), através de sua Diretoria de Iluminação Pública (Dilup), iniciou uma ação de manutenção da iluminação na Avenida Epitácio Pessoa, corredor que vai receber as principais atrações do pré-carnaval de João Pessoa.

De acordo com a diretora de Iluminação Pública, Joyce Alves, nos próximos dias as equipes vão fazer inspeção da iluminação da avenida, observando pontos apagados a serem reparados, bem como pontos que irão ter uma iluminação reforçada. Tudo isso para deixar o local bonito e seguro para os foliões.

“Estamos com várias equipes realizando a manutenção da iluminação na Epitácio e ruas adjacentes. Esse tipo de ação nós já fazemos regularmente, mas estamos dando esse reforço para deixar a avenida ainda mais bonita e segura para o cidadão”, destacou Joyce.

A Vila Folia, na Epitácio Pessoa, vai receber grandes blocos como Vumbora, Cordão do Frevo Rasgado, Banho de Cheiro, Bloco dos Atletas, Virgens de Tambaú, Muriçoquinhas do Miramar, além do Muriçocas do Miramar, que é considerado um dos maiores blocos pré-carnavalescos do Brasil.

Mais trabalho – Além da Epitácio Pessoa, nos próximos dias, a Seinfra também fará manutenção em outras vias importantes como o Ponto de Cem Réis e a Avenida Duarte da Silveira, que também receberão atrações durante o Folia de Rua e Carnaval Tradição.