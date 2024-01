Veja lances

Veja lances de Santiago Longo, volante do Belgrano especulado no Vasco

Terça-feira, 23/01/2024 – 22:47

CONHEÇA SANTIAGO LONGO: BAITA VOLANTE QUE ESTÁ NO RADAR DO CORINTHIANS! Fonte: Youtube Caioba Timão

O Vasco da Gama está considerando a possibilidade de contratar Santiago Longo, 26 anos, capitão do Belgrano, caso não consiga finalizar a negociação para a incorporação de Sforza.

A busca por reforços demonstra a determinação do clube em fortalecer sua equipe e garantir opções competitivas para a temporada. Longo, com sua experiência e liderança, poderia oferecer uma valiosa contribuição ao time, caso as negociações com Sforza não se concretizem.

Villagra

O River Plate fez uma oferta muito substancial para comprar todos os direitos de Rodrigo Villagra, superando significativamente a proposta do Midtjylland. As negociações com o Talleres já estão em andamento, com o objetivo de finalizar a transferência do meio-campista de 22 anos. A determinação do River Plate em fortalecer seu elenco é evidente nessa proposta elevada, mostrando o comprometimento em garantir Villagra como uma parte vital da equipe.

A oferta substancial destaca a ênfase do River Plate em adquirir talentos jovens e promissores. Com um investimento considerável, o clube busca não apenas reforçar seu elenco atual, mas também garantir o futuro com jogadores como Rodrigo Villagra. As conversas diretas com o Talleres ressaltam o comprometimento de ambas as partes em chegar a um acordo mutuamente benéfico, marcando um passo crucial no planejamento estratégico do clube de Núñez.

Allan expressa sua vontade de renovar com o Al-Wahda

ressaltando seu compromisso com a equipe. Suas palavras refletem uma dedicação inabalável ao clube atual e sugerem um desejo sincero de permanecer. Nesse contexto, considerando a firmeza de sua posição, seria sensato concluir que, neste momento, uma possível transferência para Vasco ou Botafogo não parece provável, uma vez que Allan está claramente focado em consolidar sua trajetória no Al-Wahda.

Em face desse comprometimento declarado com a renovação, é plausível inferir que as negociações com Vasco e Botafogo podem ser adiadas ou não serem consideradas. A estabilidade e a continuidade no Al-Wahda parecem ser as prioridades de Allan neste momento, o que diminui a viabilidade de uma mudança para os clubes mencionados.

Uma comparação Sforza x Villagra pic.twitter.com/cLcTK0tkdR — Colina Informa (@Colina_Informa) January 23, 2024 O volante Rodrigo Villagra, atualmente no Talleres, despertou interesse do Vasco da Gama. O nome do jogador foi aprovado pelo técnico Ramón Díaz, evidenciando a busca por reforços para a equipe. Com apenas 22 anos, Villagra é alvo de disputa, já que clubes como River Plate e Monterrey também manifestaram interesse em sua contratação. O desfecho dessa negociação promete ser disputado, com diferentes clubes demonstrando interesse no talentoso meio-campista. Fábio Azevedo Sforza De acordo com informações recentes, há relatos de que uma oferta tentadora de 8 milhões de dólares chegou do México para Juani Sforza. Apesar do valor significativo, o corpo técnico da seleção argentina indicou que não acredita que seja uma competição que o beneficiará no momento, e, portanto, decidiram rejeitá-la temporariamente, conforme relatado por @LT8am830. Según informes recientes, se dice que ha llegado una tentadora oferta de 8 millones de dólares desde México por Juani Sforza. Aunque la propuesta es sustancial, el cuerpo técnico de la selección Argentina ha señalado que no consideran que sea una competencia beneficiosa para él en este momento, por lo que han decidido rechazarla temporalmente, según informó @LT8am830. Lucho Rodriguez No mundo do futebol, as negociações e transferências são peças fundamentais para o desenvolvimento das equipes. O Vasco da Gama encontra-se diante de uma proposta considerável do River Plate por Luciano Rodríguez, jogador anteriormente especulado pelo clube brasileiro. Com uma oferta de 12.5 milhões de dólares por 50% dos direitos do jogador, um investimento que possivelmente ultrapassaria os planos financeiros do Vasco, o River Plate demonstra sua determinação em reforçar o elenco, capitalizando, ao mesmo tempo, com vendas significativas, como a transferência de De La Cruz para o Flamengo e a iminente saída de Cláudio Echeverri para o Manchester City. A movimentação no mercado também se estende ao Vasco, com o Shakhtar Donetsk negociando a contratação de Marlon Gomes. Essas transações destacam a dinâmica do cenário esportivo, onde clubes buscam equilibrar suas finanças, tomar decisões estratégicas e garantir talentos para fortalecer suas equipes. O futebol, além do espetáculo em campo, é uma arena estratégica onde os bastidores desempenham papel crucial na construção de times competitivos. Fred No Vasco Fred, jogador consagrado no Fenerbahçe e peça-chave no sucesso da equipe, está supostamente sendo cobiçado por Internacional, Palmeiras e Vasco da Gama, conforme relatos da imprensa turca. A notícia, veiculada pelo Sabah Spor, destaca o interesse desses clubes brasileiros no volante, ressaltando sua importância como uma figura fundamental para o Fenerbahçe. O jogador, com passagens por Internacional, Palmeiras e Vasco da Gama, atrai a atenção desses clubes, demonstrando sua reputação no cenário esportivo internacional. Fonte: Sabah Spor via NewsColina. Sforza O presidente do Newell’s, Ignacio Astore, anunciou nesta segunda-feira que considera cancelada a transferência de Sforza para o Vasco da Gama. Em declarações à @radio2rosario, Astore afirmou que, além disso, não há outras ofertas para o jogador no momento. A reviravolta na situação pode gerar repercussões significativas no cenário esportivo, enquanto as negociações e o futuro de Sforza agora permanecem em suspense. Caso o Vasco da Gama não consiga avançar na negociação por Sforza, Campuzano emerge como uma possível alternativa para reforçar o time. O jogador foi oferecido ao clube cruzmaltino e recebeu a aprovação do scout da 777, sinalizando uma potencial oportunidade de fortalecimento no meio-campo. A decisão sobre essa opção dependerá dos desdobramentos das negociações e da estratégia adotada pela equipe para a temporada. Plano C O Vasco da Gama está atualmente envolvido em negociações para a contratação do volante Pablo Galdames, jogador de 26 anos que atualmente defende o Genoa, da Itália. A possível transferência ganha ainda mais destaque ao saber que o chileno também despertou interesse por parte da Universidad Católica, no Chile, adicionando uma camada de competitividade ao processo de contratação. A informação foi compartilhada por @gonzalofullu. Shakhtar Donetsk faz proposta milionária por Marlon Gomes do Vasco da Gama O talentoso jogador Marlon Gomes, de 20 anos, está prestes a dar um salto em sua carreira, com o Shakhtar Donetsk apresentando uma proposta considerável ao Vasco da Gama. A oferta, revelada por @FabrizioRomano e confirmada por @pedrosa, pode atingir impressionantes 16 milhões de euros, aproximadamente 87 milhões de reais, incluindo bônus e metas contratuais. As negociações encontram-se em estágio avançado, indicando uma forte possibilidade de concretização do negócio. A expectativa é de que Marlon Gomes, uma verdadeira joia do Vasco, embarque em uma nova fase em sua carreira, representando um marco tanto para o jogador quanto para os clubes envolvidos. A foto capturada por @Thiago_porthix ilustra o momento crucial desse episódio no cenário esportivo, deixando os fãs ansiosos para ver como essa transferência impactará o futuro do promissor atleta. Continue acompanhando #SBTSportsRio e #CanaldoPedrosa para as últimas atualizações sobre essa movimentação no mundo do futebol. Ivan Na sua estreia pelo Internacional, o goleiro Ivan enfrentou contratempos ao deixar a partida no segundo tempo devido a uma lesão no joelho. Inicialmente diagnosticada como uma entorse, exames posteriores revelaram a ruptura do ligamento cruzado do joelho direito, deixando o atleta fora de combate por tempo indeterminado. A lesão representa uma perda significativa para o clube gaúcho, que agora se prepara para enfrentar o São Luiz na próxima partida do Campeonato Gaúcho. SFORZA Em entrevista ao canal “Na Torcida Vascaínos”, o presidente do Newell’s Old Boys, expressou sua insatisfação com a situação envolvendo o jogador Juan Sforza. O jornalista @fabiotorres92 relatou que o dirigente demonstrou irritação, alegando que, enquanto o Vasco não conseguiu adquirir Gustavo Cuéllar, que seria uma opção mais econômica, o valor exigido por Sforza é ainda mais elevado. A falta de iniciativa por parte do Vasco até às 16h30, sem buscar reativar as negociações com o clube argentino, deixa a situação estagnada e suscita incertezas sobre o desfecho da possível transferência. A demora em retomar as negociações pode gerar impactos significativos para o Vasco, uma vez que o tempo é crucial em janelas de transferências, e a persistência na inação pode comprometer as chances de contratação do jogador desejado. O presidente do Newell’s Old Boys, ao expressar sua frustração publicamente, intensifica a pressão sobre o Vasco, destacando a urgência de ações concretas para evitar possíveis desfechos indesejados na busca por reforços para a equipe. O Vasco da Gama tem uma importante janela de oportunidade até o dia 26/01 para concluir a contratação do volante Juan Sforza. Nessa data, encerra-se o prazo estipulado para os clubes argentinos realizarem vendas de jogadores para equipes estrangeiras, tornando crucial para o Vasco finalizar a negociação dentro desse período. 🇦🇷 Sforza titular na estreia da Argentina no Pré-Olimpico. https://t.co/Nu4i61Yqx6 — Arena Cruzmaltina (@are_cruzmaltina) January 21, 2024 A expectativa é alta, e a movimentação nos bastidores do futebol se intensifica à medida que a data limite se aproxima. Acompanharemos atentamente os desdobramentos desse processo. 🗞️ @CarlosBerbert11 Luciano Rodríguez O técnico do Vasco da Gama, Ramon Díaz, demonstrou clara preferência por Luciano Rodríguez como parte fundamental de seus planos para fortalecer a equipe. A busca por reforços está sendo conduzida com dedicação por André Mattos, diretor de futebol do clube, que trabalha incansavelmente nos bastidores para viabilizar a chegada do jogador. A expectativa é de que a adição de Rodríguez traga não apenas qualidade técnica, mas também um diferencial tático importante para o Vasco, consolidando assim a visão de Ramon Díaz para a temporada à frente. SFORZA NO VASCO O jovem volante do Vasco, Juan Sforza, está prestes a entrar em campo pela Seleção Argentina Sub-23 em uma partida que será transmitida pelo SporTv às 20h. Com apenas 20 anos, Sforza é uma promessa do clube carioca, e sua participação no cenário internacional reforça sua qualidade. A expectativa é grande entre os torcedores do Vasco, que esperam ver o desempenho promissor do meio-campista durante o jogo, acompanhando cada movimento e passe preciso. Este momento na Seleção Argentina é mais uma oportunidade para Sforza brilhar e contribuir tanto para o clube quanto para sua pátria. Negociações Intensificadas: Vasco da Gama busca reforços com Gustavo Cuellar e Juan Sforza Após demonstrar firmeza nas negociações, o Al-Shabab agora enfrenta uma fase crucial ao tentar negociar o volante Gustavo Cuellar. A persistência do Vasco da Gama em garantir o reforço do jogador do Newell’s Old Boys coloca Juan Sforza de volta à pauta cruzmaltina. As negociações, inicialmente difíceis, indicam uma possível reviravolta, com o Vasco da Gama buscando assegurar a chegada de Gustavo Cuellar ao clube. A determinação do Al-Shabab em fazer jogo duro parece estar cedendo, abrindo espaço para uma retomada nas conversas. A expectativa é que, diante da persistência e habilidade do Vasco da Gama na mesa de negociações, um acordo concreto possa ser alcançado em breve. A presença de Juan Sforza novamente na pauta do clube demonstra uma estratégia multifacetada para fortalecer o elenco. O volante Gustavo Cuellar, conhecido por sua habilidade técnica e visão de jogo, representa uma peça valiosa que pode agregar qualidade ao meio-campo do Vasco. A possibilidade de sua chegada é aguardada com entusiasmo pelos torcedores, ansiosos por reforços que elevem o desempenho da equipe. Com o desenrolar dessas negociações, o futebol brasileiro aguarda atentamente para ver se o Vasco da Gama será bem-sucedido na concretização desses acordos. A movimentação no mercado de transferências promete manter os aficionados pelo esporte em constante expectativa, enquanto os clubes buscam fortalecer suas equipes para os desafios que virão. Todas as ofertas por Cuéllar foram rejeitadas’, diz setorista do Al-Shabab No último domingo, 21 de janeiro de 2024, o setorista do Al-Shabab, @13saeed, revelou informações cruciais sobre a situação de Gustavo Cuéllar no clube. Ao ser questionado sobre a possibilidade de Cuéllar deixar o Al-Shabab em janeiro, o jornalista foi enfático em afirmar que o jogador não será transferido neste período. Quando indagado sobre algum contato do Vasco da Gama em relação ao jogador, @13saeed não pôde fornecer informações concretas, mas destacou um ponto importante: — Todas as ofertas por Cuéllar foram rejeitadas. Diante disso, a especulação sobre a permanência de Cuéllar no Al-Shabab ganha força, uma vez que o setorista afirmou que o clube está fechado para propostas pelo jogador colombiano. O desfecho dessa situação continuará a ser acompanhado de perto pelos torcedores e entusiastas do futebol.

Presidente do Newell’s, sobre reviravolta da transferência de Sforza para o Vasco:

‘Ainda não temos novidades’

Domingo, 21/01/2024 – 15:35

Carlos Berbert @CarlosBerbert11

Perguntei ao presidente do Newell’s, Astore, se o Vasco já sinalizou que vai retomar as negociações. A resposta foi:”Ainda não temos novidades mas o torneio já está começando aqui e mesmo o Sforza estando na seleção tenho que fechar o elenco”

Fonte: X do jornalista Carlos Berbert/Na Torcida Vascaínos

Al-Shabab Não Libera Cuéllar e Sforza Volta à Pauta do Vasco

No domingo, 21 de janeiro de 2024, o Vasco da Gama se viu diante de desafios na busca por reforçar seu elenco. A tentativa de contratar Gustavo Cuellar, atualmente no Al-Shabab, esbarrou na resistência do clube árabe, que não está disposto a liberar o volante colombiano de 31 anos, mesmo diante da vontade do jogador de retornar ao Brasil e trabalhar novamente com Ramon Diaz.

Mesmo com Cuellar demonstrando flexibilidade ao aceitar uma redução salarial para concretizar o retorno ao Vasco, o Al-Shabab, com contrato vigente até julho de 2026, mantém uma postura inflexível, recusando-se a negociar o experiente meio-campista.

Diante dessa negativa, o Vasco agora volta seus esforços para outra opção que já estava nos planos: Juan Sforza. O jovem volante argentino de 21 anos estava verbalmente acertado com o clube cruz-maltino, mas as negociações haviam sido interrompidas devido à prioridade dada à contratação de Cuellar.

Embora as conversas com o Newell’s Old Boys indicassem que a transferência de Sforza para o Vasco era iminente, o clube brasileiro optou por recuar temporariamente para focar em Cuellar. Com as dificuldades nessa frente, a tendência agora é que as negociações com a promissora joia argentina sejam retomadas, com boas perspectivas de um desfecho positivo.

A comissão técnica, embora tenha manifestado preferência por Cuellar devido à sua experiência e qualidade já consolidadas, não descarta a habilidade de lapidar o talento promissor de Sforza. O volante argentino é visto como uma aposta para o futuro, e a confiança na capacidade de desenvolvê-lo permanece.

A situação atual deixa o Vasco da Gama em um momento estratégico de decisões, buscando equilibrar experiência e juventude na construção de seu elenco para as próximas temporadas.

*Fonte: X do jornalista Lucas Pedrosa/SBT*

Segundo a imprensa uruguaia, o Vasco continua esperançoso na contratação de Luciano Rodríguez.