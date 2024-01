Como se inscrever no Prouni pela nota do Enem: passo a passo

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferece bolsas de estudo, integrais e parciais – de 100% ou 50% do valor da mensalidade –, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, todos em instituições de educação superior privadas. O público-alvo é o estudante sem diploma de nível superior.

Para saber como se inscrever no Prouni pela nota do Enem, o candidato deve entrar no portal único do Ministério da Educação (MEC), se cadastrar, logar, preencher os dados cadastrais, informar o e-mail e telefone de contato, confirmar de que está de acordo com a documentação exigida, clicar em salvar e prosseguir, preencher os dados sobre perfil e selecionar os cursos e as instituições onde quer estudar.

O Enem é a porta de entrada para participar da seleção. Para usar o exame no processo seletivo é preciso que o candidato tenha participado de pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, ter obtido no mínimo 450 pontos na média das provas e nota na redação maior do que zero. Leia nosso artigo e descubra tudo sobre a inscrição no Prouni!

Como se inscrever no Prouni com a nota do Enem?

Para se iniciar o processo de como se inscrever no Prouni pela nota do Enem é preciso que o candidato tenha realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, realizada antes do processo seletivo, e ter atingido, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação do Enem e nem ter participado do exame na condição de treineiro.

A inscrição no Prouni é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, na página do programa. No começo da inscrição, o candidato será direcionado para a página do gov.br, onde deve fazer o cadastro preenchendo todas as informações solicitadas.

Mas se o candidato já possuir cadastro, basta digitar CPF e senha. Em seguida preencher os dados do formulário de inscrição e selecionar as opções de curso.

Processo regular

O processo seletivo do Prouni tem uma única etapa de inscrição, com duas chamadas sucessivas.

Ao fazer a inscrição, o candidato escolhe, em ordem de preferência, até duas opções de instituição, curso e turno entre as bolsas disponíveis.

Durante o período de inscrições, o candidato pode mudar as opções. Será considerada pelo programa a última inscrição confirmada.

Todos os dias o sistema do Prouni calcula a nota de corte de cada curso, com base no número de bolsas disponíveis e no total de candidatos inscritos no curso, por modalidade de concorrência.

Os resultados da pré-seleção dos estudantes ficam disponíveis na página do Prouni e nas instituições de ensino participantes do programa.

Os candidatos são responsáveis pelo acompanhamento dos resultados. A pré-seleção, em qualquer das chamadas do Prouni, assegura ao candidato apenas a expectativa de direito à bolsa.

O candidato deve apresentar na instituição em que foi pré-selecionado, no período estabelecido no cronograma, os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. A perda do prazo ou a não comprovação das informações provocará, automaticamente, a reprovação do candidato.

Processo de bolsas remanescentes

Ao final das duas chamadas regulares do Prouni, o candidato que ainda não foi pré-selecionado ou teve sua reprovação por não formação de turma pode manifestar interesse em participar da lista de espera do programa, que será usada pelas instituições de ensino na convocação de candidatos para preenchimento de bolsas eventualmente não ocupadas, ou seja, as vagas remanescentes.

Para participar da lista de espera, o candidato deve obrigatoriamente confirmar, na página do Prouni, no prazo especificado no cronograma, o interesse na bolsa.

A lista de espera do Prouni classifica os estudantes de acordo com as opções e as notas obtidas no Enem e a modalidade de concorrência, observada a seguinte ordem:

Professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura;

Estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola pública;

Estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em instituição privada, sendo bolsista integral da instituição;

Estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em instituição privada, sendo bolsista parcial da instituição ou sem a condição de bolsista;

Estudante que tenha cursado o ensino médio completo em instituição privada, na condição de bolsista integral;

Estudante que tenha cursado o ensino médio completo em instituição privada, na condição de bolsista parcial da instituição ou sem a condição de bolsista.

Todos os candidatos participantes da lista de espera terão que comparecer às respectivas instituições para apresentar a documentação para comprovação das informações prestadas na inscrição.

Quais os requisitos para conseguir uma vaga no Prouni?

Além de ter feito o Enem e obtido no mínimo 450 pontos na média das provas e nota na redação maior do que zero, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio (bolsa integral) ou de até três salários mínimos (bolsa parcial 50%) e satisfazer a pelo menos uma das condições abaixo:

Ter cursado o ensino médio completo em escola pública.

Ter cursado o ensino médio completo em escola particular, sendo bolsista integral da própria escola.

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em escola particular, sendo bolsista integral da própria escola privada.

Ser pessoa com deficiência.

Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Para esses casos, não há requisitos de renda.

Quantos pontos é preciso tirar no Enem para conseguir uma vaga no Prouni

Para concorrer a uma vaga na universidade por meio do Prouni o candidato precisa ter alcançado uma média de, no mínimo, 450 pontos nas cinco provas do exame. Além disso, não pode ter zerado a redação.

Como se inscrever no Prouni com a nota do Enem: passo a passo!

As etapas de como se inscrever no Prouni pela nota do Enem envolvem o seguinte passo a passo:

Registrar seu login único do Governo Federal inserindo seu CPF e senha. Caso seja a primeira vez, é preciso criar um novo login e senha no portal gov.br. Preencher seus dados cadastrais. Fornecer seu endereço de e-mail e número de telefone para receber regularmente as notificações relacionadas a prazos e resultados. Assegurar-se de que concorda com os documentos necessários para comprovação das informações. Clicar em salvar e prosseguir. Completar os campos relacionados à sua etnia, se é pessoa com deficiência, em qual escola cursou o ensino médio, se é professor da rede pública e se tem vínculo acadêmico. A seguir, preencher a declaração confirmando os dados As bolsas do Prouni, sejam elas integrais ou parciais, são oferecidas com base na renda familiar bruta mensal per capita. Para obter informações detalhadas sobre esses critérios, consulte o edital. O participante deve ficar atento à comprovação de renda exigida na hora da matrícula na instituição de ensino. Selecionar, na ordem da sua preferência, até duas opções de instituição de ensino, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência Pronto, agora você já é um candidato a ingressar em uma universidade particular por meio do Prouni

Perguntas frequentes sobre a inscrição no Prouni pela nota do Enem

Os candidatos que pretendem concorrer a uma vaga no ensino superior por meio do Prouni costumam ter algumas dúvidas, que são consideradas mais frequentes sobre o programa. Abaixo, estão as respostas para as principais questões sobre como se inscrever no Prouni pela nota do Enem.

Quem pode participar do Prouni?

Podem participar do Prouni os candidatos que estudaram em escolas públicas ou que tenham sido bolsistas em escolas particulares, pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino.

Posso usar nota do Enem de anos anteriores no Prouni?

Sim. O candidato pode usar as notas de até as últimas duas edições do Enem que antecederam o Prouni.

Quais as Universidades que participam do Prouni?

Instituições particulares de todo o país que tenham aderido ao programa e ofereçam bolsas por meio dele.

Não fiz o Enem, posso entrar no Prouni?

Não. Para saber como se inscrever no Prouni pela nota do Enem, é necessário ter participado de uma das duas últimas edições do Enem.

Resumo

Nesta reportagem, você se informou o passo a passo de como se inscrever no Prouni pela nota do Enem.

Também aprendeu o que é o sistema, como ele funciona e quem pode disputar uma bolsa em universidades particulares por meio dele.

Além disso, descobriu como acessar a página do programa, confirmar dados, buscar vagas disponíveis, escolher os cursos desejados, confirmar a inscrição, acompanhar as notas de corte, acompanhar o resultado da pré-seleção, apresentar os documentos necessários nas instituições e como participar da lista de espera.