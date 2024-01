Cerest promove palestra sobre Janeiro Branco para trabalhadores de empresa

Nos dias atuais, a prevenção dos adoecimentos mentais no ambiente de trabalho é de fundamental importância. Segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), somente no ano de 2022, mais de 209 mil pessoas foram afastadas do trabalho no país por transtornos mentais.

Com base nesses dados, o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador de João Pessoa (Cerest-JP), realizou uma palestra sobre o Janeiro Branco, mês voltado para a conscientização da saúde mental, para os trabalhadores das Centrais Elétricas da Paraíba SA (Epasa).

A palestra foi ministrada pela psicóloga Anne Caroline Medeiros. “Além de explanarmos sobre a importância da saúde mental dentro do ambiente de trabalho nos diversos setores, incluindo a diretoria e outras lideranças da empresa, também apresentamos os serviços disponibilizados pelo Cerest. Ainda conversamos sobre parceria para possíveis projetos futuros”, destacou a psicóloga.

Além das ações de caráter educativo, o Cerest também oferece assistência a pacientes oriundos de 64 municípios, que integram a 1ª macrorregião da Paraíba. São disponibilizados atendimento de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e assistentes sociais, dispondo de escuta qualificada sobre a história de trabalho e da doença. Se confirmado o nexo causal entre a doença e o trabalho, é emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), parecer e laudo médico para fins de direitos do trabalhador no âmbito da previdência social ou na Justiça do Trabalho.

Serviço – Quem necessitar dos serviços do Cerest, pode marcar uma consulta através do telefone 3213-7638 ou ir diretamente à sede, localizado na Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe – em frente ao Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS e Centro de Testagem e Aconselhamento em ISTs (SAE-CTA) da Policlínica Municipal de Jaguaribe.

No dia da consulta, a pessoa precisa levar documentos pessoais, como RG, CPF, Cartão SUS, além de atestados, laudos e pareceres médicos precedentes.