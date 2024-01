Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Santa Isabel fecha 2023 com mais de 15 mil exames realizados

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) fechou 2023 com números positivos e garantiu, em 2023, diagnósticos mais rápidos e eficazes aos pacientes da rede municipal de saúde, através da realização de exames por imagem. Durante o ano passado, foram realizados 15.362 exames na unidade hospitalar, que é administrada pela Prefeitura de João Pessoa.

Do total, o maior número de exames por imagem realizado foi o de ultrassonografia, com 5.647 procedimentos feitos. O segundo exame mais demandado foi de tomografia computadorizada, com 4.877. Depois das tomografias, o terceiro exame mais demandado foi de ecocardiograma (1.876), seguido pelo raio X (1.688), colonoscopia (773) e endoscopia (501).

Os números foram alcançados graças ao investimento em profissionais especializados e equipamentos de última geração existentes no HMSI. Entre eles um tomógrafo, um aparelho de última geração e altíssima precisão, que integra o equipamento do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do Santa Isabel.

O equipamento tem a disponibilidade para atender demandas de alta complexidade em diversas especialidades, como neurologia, gastroenterologia, cardiologia, cirurgia bariátrica e ortopedia, entre outras.

O médico radiologista Luís Felipe Paiva, que coordena o Centro de Diagnóstico por Imagem do Santa Isabel, avaliou de forma positiva a marca alcançada de exames realizados em 2023, destacando que é fruto do trabalho de uma grande equipe humanizada e dedicada.

“Alcançar a marca de mais de 15 mil exames realizados demonstra um impacto significativo na saúde e bem-estar da população de João Pessoa. É sempre gratificante ver esforços coletivos resultarem em realizações tão notáveis. Que essa conquista inspire ainda mais colaboração e avanços no futuro”, declarou o médico.