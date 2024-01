Instituto Cândida Vargas já realizou mais de 2 mil cirurgias ginecológicas e visa aumento em 2024

10/01/2024 |

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que faz parte da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, executou mais de 2000 cirurgias ginecológicas eletivas, entre agosto de 2021 e dezembro de 2023, abrangendo procedimentos como laqueaduras tubárias, histerectomias abdominais e vaginais, perineoplastia anterior e posterior, exérese de nódulos mamários, conização do colo uterino, entre outros. Alinhado ao compromisso de promover a saúde feminina, o ICV tem planos de expansão para 2024, com a implementação de uma nova sala cirúrgica.

Essa iniciativa não só garantiu a excelência nos serviços prestados, mas também desempenhou um papel crucial na redução substancial das filas de espera associadas a essa demanda premente. Os impactos positivos extrapolaram o atendimento direto, contribuindo para a manutenção do estoque de hemoconcentrados no banco de sangue estadual.

Quintino Régis, diretor-geral do Instituto Cândida Vargas, enfatiza os avanços na maternidade. “Com as constantes aquisições em equipamentos modernos para a maternidade, as equipes nos serviços de cirurgias ginecológicas refletem nossa dedicação em atender de forma eficaz à crescente demanda. Estamos comprometidos em oferecer cuidados excepcionais, contribuindo para o bem-estar e saúde duradoura das mulheres paraibanas”, destacou.

Humanização – O Instituto Cândida Vargas é um serviço especializado em atenção obstétrica e neonatal, integrado à Rede Cegonha, desenvolvendo um novo modelo de cuidado durante o parto e nascimento. Focando na humanização do atendimento e na saúde integral da mulher e do recém-nascido, o ICV destaca-se como uma referência na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), apoiada pelo Unicef, OMS e Ministério da Saúde, com ênfase na promoção, proteção e suporte ao aleitamento materno.